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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۷:۴۵

به مناسبت هفته سلامت ؛

چادرهای سلامتی در قم بر پا شد

همزمان با آغاز هفته سلامت ، چادرهای سلامتی در نقاط مختلف شهر قم بر پا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، رئیس مرکز بهداشت استان قم در حاشیه افتتاح چادر سلامتی گفت: هفته سلامت فرصت مناسبی است تا تمامی افراد و مسئولان جامعه به فکر سلامتی خود و کشورشان باشند.

دکتر امیر اکبری با اشاره به گسترش بیماریهای قلبی و عروقی در کشور تصریح کرد: یکی از علل اصلی این بیماری استفاده از تغذیه نامناسب است که در چادرهای سلامتی ، سعی شده مردم را بیشتر با این موضوع آگاه کنیم.

وی هدف از ایجاد چنین پایگاههای بهداشتی در سطح استان را تبیین سیاست‌ ها و تحکیم همکاری بین بخشی و همچنین انجام مشاوره و گرفتن تست ‌های سلامتی افراد عنوان کرد.

اکبری در پایان گفت: این چادرها در سراسر شهر از 18 لغایت 24 فروردین ، آماده خدمات رسانی به مردم استان قم هستند.

همچنین در این مراسم ، معاون هماهنگ کننده سپاه منطقه قم گفت: ایجاد پایگاه‌های بهداشتی در سطح شهر که با همکاری بسیج جامعه پزشکی صورت می ‌گیرد ، از ابتکارات بسیار مناسب است که در جهت ایجاد سلامتی افراد جامعه صورت می ‌گیرد.

‌سرهنگ پاسدار رضا نوروزیان افزود: بسیج با مشارکت در امور بهداشتی سعی در گسترش و ارتقاء سطح سلامتی افراد جامعه را دارد.

کد مطلب 466940

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