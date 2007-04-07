تریلر جنایی "اعمال شیطانی" را در شبکه تهران ببینید

به گزارش خبرنگار مهر، تریلر جنایی هنگکنگی "اعمال شیطانی" ساخته سال 2002 است. "اعمال شیطانی" به کارگردانی اندرو لو و سیوفای ماک به خاطر حضور بازیگران بسیار معروف، تونی لیونگ، اندی لو، آنتونی وونگ، اریک تسانگ، کلی چن و سامی چنگ؛ طرح داستانی اولیه درباره ماموران پلیس مخفی و سبک داستانسرایی سریع و فشرده خود، مورد تحسین قرار گرفت.
فیلم همانطور که انتظار میرفت بسیار پرفروش از کار در آمد. از "اعمال شیطانی" به عنوان فیلمی پیشتاز در احیای سینمای هنگکنگ یاد میشود. موفقیت تجاری فیلم و مقبولیت آن نزد منتقدان باعث شد دو دنباله دیگر بر آن ساخته شود. میراماکس فیلمز حقوق توزیع فیلم در آمریکا را خریداری کرد و "اعمال شیطانی" در سال 2004 به طور محدود در آمریکا به نمایش درآمد. در سال 2003، کمپانی پلنبیاینترتینمنت متعلق به براد پیت، حق ساخت بازسازی هالیوودی این فیلم را به خود اختصاص داد که نام "مردگان" برای آن انتخاب شد. فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی با بازی مت دیمن، لئوناردو دیکاپریو و جک نیکلسن. "مردگان" در شش اکتبر 2006 به نمایش عمومی درآمد و برنده چهار اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم شد.
فیلم 101 دقیقهای "اعمال شیطانی" در بیست و دومین دوره جوایز فیلم هنگکنگ، برنده هفت جایزه از جمله بهترین فیلم و کارگردانی شد. ضمن اینکه در چهلمین دوره جوایز سالانه اسب طلایی، شش جایزه را از آن خود کرد. داستان این فیلم درباره سام، رئیس یک گروه بزرگ تبهکاری است که قبلاً مربی نیروهای جوان بوده و این جوانان حالا تبدیل به اعضای ارشد نیروهای پلیس شدهاند. دو تن از آنها به عنوان نیروی نفوذی پلیس وارد گروه سام شدهاند.
نظر شما