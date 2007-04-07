نیروهای آمریکایی مسئول ناآرامی ها در دیوانیه هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، "حیدر حمزه" عضو شورای اداری استان دیوانیه در گفت وگو با شبکه خبری "العالم" اظهارداشت که نیروهای آمریکایی با ورود به شهر دیوانیه به بهانه حفظ امنیت باعث برانگیختن احساسات و خشم مردم و درنتیجه درگیری شدند .

عضو شورای اداری استان دیوانیه با اشاره به برقراری حالت فوق العاده و منع رفت و آمد و تردد آمبولانس ها برای انتقال مجروحان و بیماران در شهر دیوانیه افزود : نیروهای آمریکایی بی پروا و به طور آشکار حقوق بشررا نقض می کنند.

وی گفت : دهها جسد همچنان درخیابان های شهر پراکنده هستند و افراد مجروح به بیمارستان ها منتقل نمی شوند و مواد غذایی و دارو و دیگر نیازمندی های پزشکی وخون در این استان کمیاب است.

حمزه ازدولت عراق خواست برای پایان دادن به این وضعیت سریعا وارد عمل شود و افزود: ما برای جلوگیری از اقدامات نیروهای آمریکایی و حل این معضل همواره با دفتر نخست وزیر و رییس پارلمان عراق در ارتباط می باشیم.

وی همچنین ادعای نیروهای آمریکایی مبنی بر وجود عناصر مسلح خارج از قانون در این شهر را تکذیب و خاطر نشان کرد که این استان آرام و باثبات بود.

درگیری ها در شهر دیوانیه در جنوب بغداد که از بامداد دیروز آغاز شده برای دومین روز متوالی ادامه دارد که در جریان آن دهها نفر کشته یا زخمی شده اند.