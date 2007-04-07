برنامه هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته اول اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه ریزی انجام شده این بازیها دوشنبه هفته آینده درشهرهای مختلف کشورپیگیری خواهد شد .

زمان و مکان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است :

دوشنبه 27/1/86

* شهرداری تبریز – اتکا تهران، ساعت 15:30 - ورزشگاه تختی تبریز

* مقاومت بسیج فارس – کشت و صنعت شوشتر، ساعت 15:30 - ورزشگاه حافظیه شیراز

* شیرین فراز کرمانشاه – شموشک نوشهر، ساعت 15:30 - ورزشگاه انقلاب کرمانشاه

* شاهین بوشهر – اکباتان تهران، ساعت 15:30 - ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* همای تهران – ماشین سازی تبریز، ساعت 15:30 - ورزشگاه اختصاصی هما تهران

* استقلال دزفول – پگاه گیلان، ساعت 15:30 - ورزشگاه تختی دزفول

* تراکتور سازی تبریز – دانشگاه آزاد زنجان، ساعت 15:30 - ورزشگاه یادگار امام تبریز

* صنایع اراک – آتیه سازان کوثر تهران، ساعت 15:30 - ورزشگاه پنجم مرداد اراک

* نیروی زمینی تهران – تربیت یزد، ساعت 15:30 - ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی تهران

*نساجی مازندران – سرخپوشان دلوار افزار، ساعت 15:30 - ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

*دیهیم اهواز – شهرداری بندرعباس، ساعت 15:30 - ورزشگاه شماره 2 تختی اهواز

