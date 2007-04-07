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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۲۰:۰۸

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال؛

برنامه هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته اول اعلام شد

برنامه هفته بیست و یکم رقابتهای لیگ دسته اول اعلام شد

از سوی کمیته برگزاری مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور برنامه هفته بیست و یکم این رقابت ها اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه ریزی انجام شده این بازیها دوشنبه هفته آینده درشهرهای مختلف کشورپیگیری خواهد شد .

زمان و مکان برگزاری این مسابقات به شرح زیر است :

دوشنبه 27/1/86
* شهرداری تبریز – اتکا تهران، ساعت 15:30 -  ورزشگاه تختی تبریز
* مقاومت بسیج فارس – کشت و صنعت شوشتر، ساعت 15:30 - ورزشگاه حافظیه شیراز
* شیرین فراز کرمانشاه – شموشک نوشهر، ساعت 15:30 -  ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
* شاهین بوشهر – اکباتان تهران، ساعت 15:30 -  ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* همای تهران – ماشین سازی تبریز، ساعت 15:30 -  ورزشگاه اختصاصی هما تهران
* استقلال دزفول – پگاه گیلان، ساعت 15:30 -  ورزشگاه تختی دزفول
* تراکتور سازی تبریز – دانشگاه آزاد زنجان، ساعت 15:30 -  ورزشگاه یادگار امام تبریز
* صنایع اراک – آتیه سازان کوثر تهران، ساعت 15:30 -  ورزشگاه پنجم مرداد اراک
* نیروی زمینی تهران – تربیت یزد، ساعت 15:30 - ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی تهران
*نساجی مازندران – سرخپوشان دلوار افزار، ساعت 15:30 -  ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
*دیهیم اهواز – شهرداری بندرعباس، ساعت 15:30 -  ورزشگاه شماره 2 تختی اهواز 

کد مطلب 466965

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