محرومیت احتمالی مهرزاد معدنچی از سوی کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگارمهر، جلسه اعضای کمیته انضباطی عصرفردا درمحل فدراسیون فوتبال تشکیل خواهد شد و رای نهایی درخصوص اهانت تماشاگران دو تیم استقلال و پرسپولیس در دربی اخیرصادرخواهد شد .



همچنین دراین جلسه درخصوص حرکت خشن مهرزاد معدنچی بر روی رسول میرطرقی مدافع تیم مس کرمان تصمیم گیری می شود .



به گفته یک مقام مسئول درکمیته انضباطی حرکت معدنچی یک حرکت غیر ورزشی بود که علیرغم اینکه از سوی داوربا کارت زرد جریمه شد ولی بر اساس وظایف ذاتی کمیته انضباطی باید به طورجداگانه در این کمیته به آن رسیدگی شود .



وی گفت : با وجود اینکه به نظر رسید ضربه معدنچی به صورت بازیکن مس کرمان چندان شدید نبود ولی اقدام به خشونت نیز مستوجب تنبیه انضباطی است و بر این اساس احتمال محرومیت معدنچی وجود دارد .