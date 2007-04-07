وزیر اطلاع رسانی فلسطین از آغاز تدابیر مربوط به مبادله اسیران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مصطفی البرغوثی" پس از نشست فوق العاده دولت فلسطین به خبرنگاران گفت که تدابیر عملی مربوط به مبادله اسیران با تحویل فهرست اسامی اسیران فلسطینی که باید آزاد شوند، آغاز شده است.

وی افزود : امروز نشستی با هیئت مصری برگزار شد و آنها به دولت فلسطین ابلاغ کردند که تدابیر عملی برای مبادله "گیلعاد شالیت " نظامی اسیر اسرائیلی با اسیران فلسطینی آغاز شده است.

البرغوثی گفت : طرف های فلسطینی که شالیت را به اسارت گرفته اند فهرست اسامی اسیران فلسطینی و اسیران زن فلسطینی که باید در مقابل شالیت آزاد شوند را به هیئت مصری تسلیم کرده اند.

وی افزود : فلسطینی ها چیزهایی که از آنها خواسته شده را تسیلم کرده اند و توپ هم اکنون در زمین اسرائیل است.

برپایه این گزارش، سخنگوی "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی هیچ گونه تفسیری دراین باره بیان نکرده است.

درهمین حال، "اسماعیل الاشقر" عضو مجلس قانونگذاری فلسطین امروز در گفتگو با خبرنگاران در شهر غزه گفت که قرارداد مبادله اسیران فلسطینی شامل تبادل نظامی اسیر اسرائیلی در قبال آزادی 1400 اسیر فلسطینی خواهد بود.

"ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز دیروز در گفتگوی تلویزیونی با تاکید بر ضرورت آزادی اسرای فلسطینی از زندانهای رژیم صهیونیستی، درباره آزادی نظامی اسیر اسرائیلی در آینده نزدیک ابراز خوشبینی کرد.

اعضای سه گروه مبارز فلسطینی 25 ژوئن سال گذشته میلادی، "گیلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی را به اسارت گرفتند و خواستار آزادی وی در قبال آزادی اسیران فلسطینی دربند رژیم صهیونیستی شدند.

"محمد عبدالعال" (ابومجاهد) سخنگوی اطلاع رسانی کمیته های مقاومت مردمی فلسطین دوازدهم فروردین گفته بود: ما درمسئله مبادله نظامی اسیر اسرائیلی با اسیران فلسطینی شاهد پیشرفت هستیم.

عبدالعال خاطرنشان کرده بود : نشانه های مثبتی برای پایان پرونده نظامی اسرائیلی وجود دارد اما از ارایه هرگونه اطلاعاتی دراین زمینه به دلایل امنیتی و تمایل برای موفقیت قرارداد مبادله اسیران خودداری می کنم.