مسئله تاسیس اوپک گازی در نشست دوحه مطرح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های روسیه، خریستنکو همچنین گفت که پیش از به امضا رسیدن این پیمان، کارشناسان باید بررسی‌های لازم را انجام داده و سند را آماده کنند به همین دلیل در این نشست توافقی برای تاسیس اتحادیه صورت نمی گیرد.

رسانه های روسی پیشتر خبر داده بودند که مذاکرات تأسیس اوپک گازی باید در دوحه بین روسیه، ایران، قطر، ونزوئلا، الجزایر و ترینیداد وتوباگو انجام شود.

این مؤسسه که تاسیس آن به شکل یک اتحادیه گازی، برای اولین بار از سوی حضرت آیه الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب ایران مطرح شد، قرار است ساختاری شبیه اوپک نفت باشد و به نوعی قیمت گاز را در سطح جهان تعیین کند.

مصرف‌ کنندگان گاز به ویژه آمریکا، ابراز نگرانی می‌کنند که این مؤسسه ممکن است موضعی انحصاری در پیش بگیرد و شرایط خود را به کشورهای وارد کننده تحمیل کند.

در همین رابطه اخیراً "الینا راس- لتینن" یک نماینده در کنگره آمریکا و معاون رئیس کمیته امور خارجه در کنگره اعلام کرد که تاسیس اوپک گازی می تواند تهدیدی برای امنیت کشورش باشد.

او که از اوپک گازی با عنوان کارتل یاد می کند بر این باور است که تاسیس چنین سازمانی حرکتی غیر دوستانه است که امنیت آمریکا را به مخاطره می اندازد.



مجلس نمایندگان آمریکا به اتحادیه صادرکنندگان گاز، عنوان "مؤسسه جهانی زورگیری" را داده است. این در حالی است که تمامی کشورهای صادرکننده گاز موافقت خود را با تأسیس اوپک گازی اعلام کرده‌اند و نروژ تنها کشوری است که به عنوان صادرکننده بزرگ گاز نظری منفی نسبت به این مؤسسه دارد.

از سوی دیگر "شکیب خلیل " وزیر انرژی الجزایر تاکید کرد که مسئله تشکیل اوپک گازی در اجلاس شورای کشورهای تولید کننده گاز در دوحه قطر مطرح خواهد شد.

رویترز ضمن اعلام این مطلب به نقل از شکیب خلیل افزود: تشکیل اوپک گازی به هیچ وجه به ضرر کشورهای مصرف کننده گاز نخواهد بود و این سازمان به برقراری ثبات و آرامش در بازار انرژی کمک زیادی خواهد کرد.



خلیل تاکید کرد: در اجلاس دوحه قصد داریم یک گروه کارشناسی برای بررسی ابعاد تشکیل اوپک گازی تشکیل دهیم.



استانیسلاو تسیگانکف رئیس امور بین الملل شرکت گازپروم روسیه نیز تصریح کرد: هر سازمانی که موجب برقراری ثبات در بازار جهانی گاز شود و منافع تولید کنندگان را تامین کند، بسیار موثر خواهد بود و روسیه از تشکیل آن حمایت خواهد کرد.



اجلاس شورای جهانی کشورهای تولید کننده گاز قرار است دوشنبه آینده در شهر دوحه برگزار شود.



شورای جهانی گاز سال 2001 میلادی تاسیس شد و هر سال نشست وزرای انرژی کشورهای عضو این سازمان برگزار می شود . این نشست تنها سال گذشته برگزار نشده است.



در حالی که کشورهای صادر کننده گاز برای تاسیس این اتحادیه جدی هستند، آمریکا و اروپا مخالفت خود را با تشکیل اوپک گازی اعلام کرده‌اند و تحلیلگران غربی نیز همچنان از وجود مشکلاتی برای تاسیس آن خبر می دهند.

خبرگزاری‌ فرانسه‌ در گزارشی‌ ضمن تائید طرح بحث تاسیس اوپک گازی در نشست دوحه نوشت‌ که عملی‌ کردن‌ چنین‌ طرحی‌ در کوتاه‌ مدت‌ کار دشواری‌ است و دلایل آن منطقه‌ ای‌ بودن‌ بازار گاز، ‌نیاز بالای‌ بخش‌ گاز به‌ سرمایه‌ گذاری‌ و استوار بودن‌ بازار گاز بر قراردادهای‌ دراز است.

این خبرگزاری در رابطه با تفاوت نفت و گاز می نویسد: ‌نفت‌ در بازارهای‌ مالی‌ ‌بر پایه‌ قراردادهایی‌ چند ماهه‌ معامله‌ می‌ شود میزان‌ تولید و قیمت‌ آن متغیر است‌ و بازارهای‌ مالی‌ تحت‌ تاثیر بهای‌ این محصول قرار می‌ گیرند‌ در مقابل‌ تنها بخش‌ کوچکی‌ از گاز در بازارهای‌ مالی‌ معامله‌ می‌ شود و ‌بخش‌ اعظم‌ معاملات‌ بر اساس‌ قراردادهایی‌ است‌ که‌ به طور کلی قیمت‌ گذاری‌ های‌ آن‌ بر اساس‌ قیمت‌ نفت‌ است‌ و قراردادها نیز معمولاً 15 یا 20 ساله و یا بیشتر است.

بر اساس این گزارش با توجه‌ به‌ دشواری‌ انتقال‌ گاز، این محصول بر خلاف‌ نفت‌ ‌در بازاری‌ کاملاً منطقه‌ ای‌ معامله‌ می‌ شود‌ که یا از طریق‌ خطوط لوله‌ گاز توزیع می‌ شود که‌ هزینه بر است و یا باید برای‌ انتقال‌، آن را به مایع تبدیل کرد که این هم فرایندی‌ پر هزینه‌ و مستلزم‌ ایجاد تاسیسات است.