مرادی به همراه دو کمک داور ایرانی فردا عازم ژاپن می شوند / مرادی پرکارترین داور آسیا

به گزارش خبرنگارمهر، دیدارنمایندگان ژاپن و چین از گروه E رقابت های لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه 22 فروردین ماه جاری در ورزشگاه سایتاما ژاپن برگزارخواهد شد که کار قضاوت این دیدار را مسعود مرادی با کمک سخندان و شکور برعهده خواهد داشت .



تیم سه نفره داوری کشورمان فردا تهران را به مقصد توکیوترک خواهند کرد تا روز چهارشنبه دیدارحساس دو تیم را قضاوت کنند . ازسوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مسئولیت نظارت این دیداربه ناظر سنگاپوری سپرده شده است .



مسعود مرادی همچنین به عنوان داوردیدارتیم های "سوئونگ نام"کره جنوبی و"شاندونگ" چین ازگروه G رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در روز دوم خرداد انتخاب شده است .



مرادی را در این دیدارکه آخرین دیدار دورمقدماتی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به شمارمی رود، رضا سخندان وحسین نجاتی همراهی خواهند کرد. ناظر این دیدار از مالزی تعیین شده است .



تیم سوئونگ نام کره جنوبی سابقه حضور درفینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا درسال 2003 مقابل الاتحاد عربستان را دارد که این دیدار را نیز مسعود مرادی قضاوت کرد .



مسعود مرادی داورممتاز وبین المللی فوتبال کشورمان از ابتدای سال نومیلادی تاکنون درکشورهای سوریه، تایلند و لبنان قضاوت رقابت های مختلف لیگ قهرمانان آسیا را برعهده داشته و با توجه به قضاوت های حساسی که درپیش دارد، یکی از پرکارترین داوران آسیا درسال جاری به شمار می رود که نشان دهنده اعتماد کنفدراسیون فوتبال آسیا به داوران ایرانی برای قضاوت های مهم درسطح قاره آسیا است .