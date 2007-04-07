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۱۸ فروردین ۱۳۸۶، ۱۹:۳۳

/ هفته سی و دوم رقابت های لیگ برتر انگلیس /

پیروزی بولتون با گل های تیموریان

پیروزی بولتون با گل های تیموریان

هفته سی و دوم رقابت های فوتبال لیگ برتر انگلستان با گل های پیروزی بخش آندرانیک تیموریان برای بولتون همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، تیم فوتبال بولتون واندرز در حالی که میهمان ویگان اتلتیک بود با گل های نیکلاس آنلکا(44) و آندرانیک تیموریان(68 و 73) مقابل تک گل امیل هسکی 32 به برتری رسید.

برپایه این گزارش، تیم فوتبال آرسنال در حالی که میزبان وستهام بود با گل دقیقه 45 زامورا مقابل این تیم شکست خورد.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:
چلسی 1 - تاتنهام صفر
ریدینگ 1 - لیورپول 2
بلکبرن 1 - آستون ویلا 2
میدلزبرو 4 - واتفورد یک
شفیلد یونایتد 1 - نیوکاسل 2

دیدارتیم های پورتس موث و منچستریونایتد هم تا ساعتی دیگر برگزار می شود.

کد مطلب 466974

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