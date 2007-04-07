تمرینات استقلال با حضور تمامی بازیکنان این تیم برگزار شد / دلخوری بازیکنان از پرداخت نشدن مطالبات خود

به گزارش خبرنگارمهر، دراین تمرین که ازساعت 15:45 دقیقه آغازشد، مجیدی به علت مصدومیت با لباس شخصی ناظر تمرینات سایربازیکنان تیمش بود، همچنین کوئیکه با یک ساعت تاخیر در این تمرین شرکت کرد که تاخیرش ازسوی کادرفنی آبی پوشان موجه اعلام شد.

باقر احمدی هم با حضور در زمین شماره 2 ورزشگاه آزادی با سایرنفرات این تیم تمرین کرد. این بازیکن قبل ازشروع تمرین دلیل غیبتش در تمرین روزپنج شنبه را سفر به مشهد عنوان کرد. وی پس از دیداربا ابومسلم ازکادرفنی یک روز مرخصی گرفته بود و بر این اساس اخباری که درخصوص کنارگذاشتن موقت وی از سوی کادر فنی مطرح شده ، صحت ندارد.

از سوی دیگر قبل از آغاز تمرین صمد مرفاوی برای بازیکنان که به علت پاس نشدن چکهای شان بسیارناراحت بودند دقایقی صحبت کرد و به آنها اطمینان داد که با مسئولان باشگاه در این زمینه صحبت می کند تا این مشکل به زودی برطرف شود.

همچنین محمد رضا بهمنی سرپرست موقت باشگاه استقلال عصر امروز درتمرین آبی پوشان حضوریافت و پس ازگفتگو با تنی چند ازبازیکنان، قول داد تا آخرهفته چک های برگشت خورده بازیکنان استقلال که قسط دوم ازپیش قراردادشان محسوب می شود ، پرداخت شود.

علاوه بر این صمد مرفاوی قبل ازآغاز تمرین به درخواست محمود فکری دقایقی بطورجداگانه با این بازیکن گفتگو کرد و به کاپیتان استقلال قول داد تا آخرهفته مشکلش را برطرف کند.

آبی پوشان تمرین عصر امروز را با دویدن به دور زمین و گرم کردن بدنهایشان آغازکردند و درمراحل بعدی، تمرین آقا وسط ، فوتبال تحت فشار در زمین محدود با 8 بازیکن و درنهایت بازی دستگرمی درون تیمی که گلهای زیادی در آن رد وبدل شد، را زیر نظرصمد مرفاوی مرورکردند.

درپایان تمرین به بازیکنان استقلال اعلام شد که تمرین عصر فردای این تیم درساعت 16 و در ورزشگاه تختی برگزارمی شود.