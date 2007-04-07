گروهک منافقین در خدمت اقدامات تروریستی آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه در گزارشی آورده است : این گروه از مخالفین ایرانی که درعراق حضور دارند و آمریکا آنها را به عنوان گروهی تروریستی تلقی می کند، حمایتهایی را از سوی ارتش آمریکا دریافت می کنند و این در حالی است که به گفته این شبکه مقامهای عراقی همچنان بر خروج این گروه از کشورشان تاکید دارند.

بنابراین گزارش، آمریکا این گروه را که اطلاعات مهمی را در خصوص برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران افشا کردند ، به عنوان منبعی برای جمع آوری اطلاعات جاسوسی در خصوص ایران تلقی می کند.

همچنین گفته می شود که ارتش آمریکا به طور منظم اعضای این گروه را که برای تهیه ملزومات بین بغداد و پایگاه اشرف در حرکت هستند، اسکورت می کند.

گروهک منافقین که اعضای آن بازمانده تشکیلات پیش از تهاجم آمریکا به عراق هستند، پیش از تهاجم و در دوران صدام حسین دیکتاتور سابق عراق از همپیمانان او در قتل عام مخالفین صدام به ویژه کردها بودند.

همچنین برخی از اعضای این گروه اعلام کرده اند که نمایندگانی از کنگره آمریکا نیز از آنها حمایت می کنند و این به سبب کنوانسیون ژنو است که شامل حال این گروه می شود.

"جان دی گاردنر" ژنرال ارتش آمریکا در مارس 2006 بر تعهد همقطارانش بر حفاظت از افراد مستقر در پاسگاه اشرف تاکید کرد.

علیرغم این که این گروه از سوی آمریکا گروهی تروریستی اعلام شده، اعضای آن آزادانه در واشنگتن فعالیت می کنند و دارای دفتری برای خود هستند.