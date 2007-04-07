مقتدی صدر خواستار تظاهرات برای خروج آمریکا از عراق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو سوا، "صالح العکیلی" از مسئولان بارز جریان صدر در گفتگو با رادیو سوا اظهار داشت : مقتدی صدر خواستار برگزاری تظاهرات میلیونی مردم در شهر نجف در دوشنبه آتی برای درخواست جهت خروج نیروهای بیگانه ازعراق شده است.

وی افزود : مقتدی صدر همچنین از عراقی ها خواسته است تا پرچم عراق را بر فراز خانه و فروشگاه های تجاری به اهتزار در آورند.

العکیلی خاطرنشان کرد که شهرک صدر بغداد و مناطق دیگرعملا پرچم عراق را در خیابان ها و میادین عمومی در اعتراض به وجود پرچم آمریکا در برخی ساختمان ها به اهتزاز درآورده اند. وی افزود : مراجع دینی شهر نجف و رهبران سیاسی حمایت خود را از این تظاهرات ابراز داشته اند.

این مسئول جریان صدر علت برگزار نشدن تظاهرات در شهر بغداد را برخلاف سال های گذشته، نبود امنیت در این شهر عنوان کرد.

رژیم سابق عراق در نهم ماه آوریل (20فروردین) سال 2003 میلادی سقوط کرد.