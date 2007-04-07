به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این گفتگو با تبریک میلاد پر برکت پیامبر اعظم (ص) گفت : تصمیم ایران در عفو وآزادی نظامیان انگلیسی به مناسبت میلاد پیامبر رحمت (ص) اتخاذ شد.
احمدی نژاد همچنین خاطر نشان کرد : ایران همواره دوست و برادر ملت عزیز افغانستان و در کنار آنها خواهد بود .
رئیس جمهور افغانستان نیز ضمن دعوت از احمدی نژاد برای سفر به این کشور تصریح کرد : ملت و دولت افغانستان هیچ گاه دوستی ها و محبت های ملت ایران در عرصه های مختلف به ویژه بازسازی افغانستان را فراموش نمی کنند و قدردان مساعدت های جمهوری اسلامی ایران هستند .
در تماسی تلفنی؛
کرزای تصمیم مدبرانه آزادی ملوانان انگلیسی را به احمدی نژاد تبریک گفت
حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان شنبه شب در تماس تلفنی با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ، تصمیم مدبرانه رئیس جمهور در عفو و آزاد کردن 15 نظامی متجاوز انگلیسی به آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی ایران را تبریک گفت .
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