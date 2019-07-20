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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۸:۲۵

«رونالدو» و حضور دوباره در کورس برای توپ طلا

«رونالدو» و حضور دوباره در کورس برای توپ طلا

کریستیانو رونالدو دوباره یکی از شانس‌های اصلی دریافت توپ طلا است و توانسته با تیم ملی کشورش و همچنین یوونتوس خوب کار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از جدایی رونالدو از تیم فوتبال رئال مادرید و پیوستن به یوونتوس خیلی‌ها مطمئن نبودند که او بتواند استانداردهای بالای خودش را حفظ کرده و معتقد بودند تغییر محیط بر روی عملکردش تاثیر می‌گذارد.

اما نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه او دوباره توانست خودش را در لیست مدعیان اصلی دریافت توپ طلا هم قرار دهد. در دوره گذشته لوکا مودریچ توانست به سلطه کریس رونالدو و لیونل مسی که از سال ۲۰۰۸ توپ طلا می‌بردند پایان دهد و توپ طلا را ببرد. اما به نظر دوباره رونالدو یکی از رقیبان بزرگ هر بازیکنی برای بردن این جایزه است. ستاره پرتغالی در سن ۳۴ سالگی در تورین فرم ایده‌آلی دارد و شاید اگر شکست فاجعه باشگاهش مقابل آژاکس در لیگ قهرمانان نبود، می‌توانست در لیگ قهرمانان اروپا هم موفق باشد، در آن صورت مطمئناً شانسش برای رسیدن به توپ طلا بیشتر هم بود.

او همچنین بعد از قهرمانی با پرتغالی در یورو ۲۰۱۶ توانست عنوانی دیگر در سطح ملی هم کسب کند و قهرمان لیگ ملت‌های اروپا شد. به غیر از آن توانست یک قهرمانی در لیگ هم به افتخاراتش اضافه کند. این آمار باعث شده تا دوباره او را جزو مدعیان اصلی دریافت توپ طلا بدانیم.

کد مطلب 4670170

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