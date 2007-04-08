منچستریونایتد شکست خورد/چلسی 3 امتیاز با صدر فاصله دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد صدرنشین رقاتبت های لیگ برتر شب گذشته در حالی که میهمان تیم پورتس موث بود با نتیجه دو بر یک مقابل این تیم شکست خورد.

بر پایه این گزارش، تیم پورتس موث با گل های تایلور(30) و ریو فردیناند(گل به خودی- 89) مقابل تک گل جان اوشی(90) به برتری رسید. این چهارمین شکست منچستریونایتد در این فصل از رقابت ها بود.

با توجه به پیروزی روز گذشته تیم فوتبال چلسی، اکنون فاصله آبی های استمفوردبریج با من یونایتد به 3 امتیاز رسیده و این موضوع جذابیت های بسیاری را در هفته های پایانی به دنبال خواهد داشت.

جدول رده بندی پنج تیم نخست رقابت های لیگ برتر به این ترتیب است:

منچستر یونایتد - 78 امتیاز

چلسی - 75 امتیاز

لیورپول - 60 امتیاز

آرسنال - 55 امتیاز( با یک بازی کمتر)

بولتون - 53 امتیاز