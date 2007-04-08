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۱۹ فروردین ۱۳۸۶، ۸:۴۰

/ هفته سی و دوم رقابت های لیگ برتر انگلیس/

منچستریونایتد شکست خورد/چلسی 3 امتیاز با صدر فاصله دارد

منچستریونایتد شکست خورد/چلسی 3 امتیاز با صدر فاصله دارد

تیم فوتبال منچستر یونایتد آخرین دیدار هفته سی و دوم رقابت های لیگ برتر را با شکست پشت سر گذاشت تا رقابت برای کسب عنوان قهرمانی با هیجان بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد صدرنشین رقاتبت های لیگ برتر شب گذشته در حالی که میهمان تیم پورتس موث بود با نتیجه دو بر یک مقابل این تیم شکست خورد.

 بر پایه این گزارش، تیم پورتس موث با گل های تایلور(30) و ریو فردیناند(گل به خودی- 89) مقابل تک گل جان اوشی(90) به برتری رسید. این چهارمین شکست منچستریونایتد در این فصل از رقابت ها بود.

 با توجه به پیروزی روز گذشته تیم فوتبال چلسی، اکنون فاصله آبی های استمفوردبریج با من یونایتد به 3 امتیاز رسیده و این موضوع جذابیت های بسیاری را در هفته های پایانی به دنبال خواهد داشت.

جدول رده بندی پنج تیم نخست رقابت های لیگ برتر به این ترتیب است:
منچستر یونایتد - 78 امتیاز
چلسی - 75 امتیاز
لیورپول - 60 امتیاز
آرسنال - 55 امتیاز( با یک بازی کمتر)
بولتون - 53 امتیاز

کد مطلب 467025

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