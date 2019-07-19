قیمت سیب زمینی کاهش یافت/ پیش بینی افت بیشتر طی روزهای آینده

‌حسن صابری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ١٠٠٠ تومانی قیمت سیب زمینی خبر داد و گفت: قیمت این محصول در میدان مرکزی میوه و تره بار به کیلویی ٤ تا ٥ هزارتومان رسیده و قیمت هرکیلوگرم سیب زمینی نو ممتاز نیز ٦ هزارتومان است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: قیمت این محصول طی روزهای آینده با افزایش عرضه، کاهش بیشتری خواهد شد.

وی همچنین از کاهش جزئی قیمت هندوانه خبر داد و گفت: نرخ این محصول نیز این حدود ٢٠٠ تومان در هرکیلوگرم کاهش یافته و هم اکنون بین ٦٠٠ تا ٩٠٠ تومان و نوع ممتاز آن ١٥٠٠ تومان است.

صابری قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی را نیز بین ٢تا ٣ هزار تومان و قیمت پیاز زرد را هزار تا ٢ هزار تومان و پیاز شیری را بین ٢ هزار تا ٢ هزار و ٥٠٠ تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بارفروشان همچنین قیمت موز را ٩ تا ١٠ هزارتومان، ١٠ هزار و ٥٠٠ تومان نوع ممتاز آن و هلو ٤ تا ٧ هزارتومان، ١٢ هزارتومان نوع ممتاز آن را اعلام کرد.

قیمت‌های مذکور، قیمت این اقلام در میدان مرکزی میوه و تره بار است و در سطح شهر و مراکز خرده فروشی تا ۳۰ درصد (هزینه حمل و سود خرده فروشی) به نرخ‌های مذکور افزوده می‌شود.

جدول کامل قیمت انواع میوه، سبزی و صیفی جات در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران به شرح ذیل است: