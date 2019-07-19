استحصال بیش از ۱۰ میلیون مترمکعب آب در سازه های آبخیزداری مهرستان

عبدالواحد جمشیدزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اثر بارندگی‌های رگباری چند روز اخیر درصد قابل توجهی از سازه‌های خاکی و سنگ و ملات بین ۲۰ تا ۱۰۰ درصد آبگیری و بیش از ۱۰ میلیون متر مکعب رواناب در پشت سازه‌های احداثی استحصال و ذخیره سازی شده است.

وی افزود: خوشبختانه بارش‌های ناشی از جریانات مونسون که از دریای مدیترانه و اقیانوس هند به سمت ایران حرکت می‌کند سبب بارش‌های رگباری مناسب و فراگیری در بیش از ۷۰ درصد حوضه استحفاظی شهرستان مهرستان شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مهرستان بیان داشت: با توجه به خشکسالی‌های مستمر سال‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان و شهرستان‌های تابعه بارش‌های حاصله ضمن برطرف نمودن عطش گیاهان و جانوران سبب تلطیف و خنک شدن هوا، خوشحالی کشاورزان، دامداران و عشایر منطقه شده است.

جمشیدزاده به نقش مؤثر و حیاتی سازه‌های احداثی منابع طبیعی در کاهش فرسایش و کنترل رسوب، تأخیر در ایجاد سیل‌های مخرب، جلوگیری از ورود رسوب به سازه‌های بزرگ، حفاظت آب و خاک، احیا چاه‌ها، چشمه و قنوات، تقویت و احیا پوشش گیاهی اشاره و گفت: ۱۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده می‌تواند کمک مؤثری در عبور از تابستان گرم و داغ منطقه با توجه به کمبود آب در بخش شرب و کشاورزی باشد.