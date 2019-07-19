  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۳:۳۲

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

کانون های تولید گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری فعال می شوند

کانون های تولید گرد و غبار در چهارمحال و بختیاری فعال می شوند

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: کانون های تولید گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می شوند.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کانون‌های تولید گرد و غبار محلی در چهارمحال و بختیاری فعال می‌شوند، اظهار داشت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی طی امروز و فردا، جوی نسبتاً پایدار برای استان انتظار می‌رود.

وی بیان کرد: از روز یک شنبه با تغییر الگوی سطح زمین، در ساعت بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد به نسبت شدید و احتمال خیزش گرد وخاک به صورت محلی پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: همچنین برای روزهای یک شنبه و دوشنبه کاهش نسبی دمای بیشینه مورد انتظار است.

کد مطلب 4670410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها