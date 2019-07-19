به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، فلسطینیانِ ساکنان نوار غزه خود را برای شرکت در شصت و هفتمین جمعه تظاهرات بزرگ بازگشت در مرزهای این باریکه آماده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، هیأت عالی ملی برگزاری تظاهرات بازگشت و شکستن محاصره طی بیانیه‌ای از عموم فلسطینیان برای شرکت در این تظاهرات دعوت کرده است.

تظاهرات بازگشت امروز با شعار «آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی» برگزار می‌شود.

هیأت مذکور تصریح کرد که تظاهرات بازگشت تا تحقق تمامی اهدافش و در رأس آن شکستن محاصره ادامه دارد.

گفتنی است، سلسله تظاهرات‌های بازگشت از ۳۰ مارس سال گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۰۰ فلسطینی طی آن به شهادت رسیده و بیش از ۳۱ هزار نفر دیگر نیز زخمی شدند که حال بیش از ۵۰۰ نفر آنان وخیم است.