خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری آغاز شد

کیقباد قنبری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری آغاز شده است، اظهار داشت: دو هزار و ۲۰۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی خریداری شده است.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری با اشاره به آغاز برداشت گندم در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: بیش از ۱۲۰ هزار تن گندم در سالجاری در این استان تولید می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ مرکز خرید تضمینی گندم در چهارمحال و بختیاری فعال شده است، اظهار داشت: مراکز خرید گندم در ۹ شهرستان چهارمحال و بختیاری فعال می‌شود.

وی بیان کرد: خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت در سطح استان ادامه دارد.

مدیر شرکت غله و خدمات بازرگانی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تمهیدات لازم برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان در این استان اندیشیده شده است.