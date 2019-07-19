به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف جمالی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اهرم با اشاره به دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با مقام معظم رهبری اظهار داشت: دزدیده شدن نفت کش ایرانی توسط انگلیس خبیث نشانه‌ای از اضمحلال و سردرگمی غرب به‌ویژه استکبار جهانی و انگلیس استعمارگر است.

امام جمعه موقت اهرم تصریح کرد: انگلیس اهدافی که دنبال می‌کند برای نا امن کردن صادرات نفت ایران تا بتواند مرهمی بر سر نگونی پهپاد آمریکایی بگذارد.

وی یادآور شد: همانگونه که مقام معظم رهبری نیز بیان داشتند زمان بزن در رو تمام شده و این خباثت انگلیس توسط جوانان عناصر مؤمن نظام قطعاً بی پاسخ نخواهد نماند و ضرب و شتم آن در آینده خواهند چشید.

جمالی افرود: جمهوری اسلامی ایران مسیر کردن تعهدات فرجامی ادامه خواهد یافت و هدف دشمن از فرجام و مذاکره تداوم سیاست‌های استکباری و استعماری است.

امام جمعه موقت اهرم ادامه داد: توجه به مشکل کم آبی در شهرستان تنگستان و برخی از روستاهای بخش ساحلی که در بخش ساحلی هفته‌ای دو ساعت آب دارند باید این مشکل هر چه زودتر حل شود.

وی افزود: کدام مسئول است که زن و بچه او در هفته دو ساعت آب داشت باشند؟

جمالی بیان داشت: یکی از علل کم آبی وجود باغ ویلاها است. چرا روستاها توجه به احداث قارچ گونه باغ ویلاها نظارت نشده است که امروز مشکل آن دامن گیر شهرستان شود.

امام جمعه موقت اهرم گفت: یکی از راه‌های حل این مشکل شهرستان قطع انشعاب غیر مجاز است که برخوردی با آنها نمی‌شود.

وی افزود: علیرغم تلاش مسئولان، شهرستان از عدم وجود بعضی امکانات رنج می‌برد. مشکل اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها است. مصوبات سفر ریاست جمهور توسط مسئولین شهرستان که امین مردم هستند پیگیری شود.