تریبونهای نماز جمعه مهمترین عامل روشنگری و وحدت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قزوین در مسجدالنبی گفت: نمازهای جمعه از برکات انقلاب اسلامی است که امروز با تقویت جایگاه خود به مهمترین تریبون اطلاع رسانی تبدیل شده است.

وی بیان کرد: سنگر نماز جمعه امروز در بیداری و روشنگری مردم از مسائل داخلی و خارجی بسیار مؤثر بوده و بسیاری از نقشه‌های دشمنان را خنثی کرده و ائمه جمعه لازم است در تریبون‌های نماز جمعه بیانات رهبری در مناسبت‌های مختلف را برای مردم تبیین و تشریح کنند.

برگزاری نماز جمعه در ۹۰۰ شهر کشور

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: در حال حاضر در ۹۰۰ شهر کشور آئین‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه برگزار می‌شود و مؤمنان با عشق و علاقه در آن شرکت و به خطبه‌های روشنگرانه آن توجه می‌کنند.

عابدینی افزود: نمازهای جمعه در تقویت وحدت و انسجام جامعه در همه شرایط بسیار مؤثر بوده و توانسته وحدت آفرین باشد و دشمنان را نیز نا امید کند.

آمریکا خطا کند، اسرائیل نابود است

امام جمعه قزوین در خطبه دوم نماز با اشاره به شیطنت‌های آمریکا در منطقه اظهار داشت: اگر آمریکا اشتباه استراتژیک کرده و به ایران تجاوز کند شک نکنید اولین پیامدش نابودی اسرائیل است.

وی گفت: ایران اسلامی با وجود رهبری و مردمی مقاوم در برابر زیاده خواهان کوتاه نخواهد آمد و با ایستادگی به آرمان‌های خود خواهد رسید.

مسئولان برای گرانی مسکن تدبیر کنند

آیت الله عابدینی در ادامه یادآور شد: این روزها در کنار گرانی کالاهای اساسی شاهد افزایش بی رویه اجاره بهای مسکن هم هستیم که از مسئولان انتظار داریم برای کنترل قیمت مسکن که بسیاری از مردم کم درآمد را دچار بحران کرده است فکری کنند.

خطیب جمعه قزوین به اهمیت رعایت حجاب در جامعه هم اشاره کرد و گفت: از نیروی انتظامی به خاطر اجرای طرح مقابله با بدحجابی تشکر می‌کنیم و انتظار داریم این طرح با قدرت اجرا شود.

مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند

آیت الله عابدینی افزود: با فرا رسیدن فصل تابستان و افزایش مصرف آب و برق از مردم درخواست می‌کنیم برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکلی در این فصل در مصرف آب و برق صرفه جویی کنند.