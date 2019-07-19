آمریکا و اروپا در یک جبهه علیه ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کن که با حضور امت حزب الله و خداجوی غرب تهران در حسینیه سرآسیاب کن برگزار شد اظهار داشت:

امروزه دنیای استکبار علیه نظام جمهوری اسلامی برنامه ریزی کرده و سناریویی را به نام برجام طراحی نموده بود که اگر موفق به براندازی جمهوری اسلامی نشد بتواند این نظام را از اهداف بلندش بازداشته و تضعیف کند.

وی افزود: در این سناریو از پیش تعیین شده برای هر کشوری مأموریتی تعیین گردیده است هر چند عده‌ای دل خوش کرده بودند به اروپایی‌ها که اگر آمریکا روزی از صحنه خارج شد اروپایی‌ها ایران را کمک خواهند کرد ولی غافل از اینکه همه اینها در یک جبهه علیه ایران و نظام اسلامی عمل نموده و مأموریت‌ها مختلف است.



رضایی در ادامه خاطرنشان کرد: آمریکا از برجام خارج می‌گردد و بدعهدی می‌کند در حالی که او و سایرینی که امضا کرده اند بمانند سازمان ملل هم مهر تأیید زده و اروپایی‌ها به طور دیگری نقش ایفا می‌کنند و دشمن فکر می‌کند با طولانی شدن این سناریو نظام جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت.

وی به نقل از جان بولتون که گفته بود جمهوری اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید گفت: به کوری چشم امریکائی ها و اروپایی‌ها و درایت رهبر فرزانه انقلاب و به قدرت مردم فهیم و هوشیار این مملکت و نظام به اقتدارش هر روز افزوده‌تر می‌شود.

رضایی در ادامه تصریح کرد: دشمن بداند ایران اسلامی برای بعد از چهل سالگی انقلاب برنامه‌های منظمی داشته و دارد که با درایت رهبری فرزانه انقلاب و مردم و فرزندان این مرزوبوم اهداف انقلاب را به پیش خواهیم برد.

وی گفت: ایران اسلامی بار دیگر در برابر تجاوز پهباد پیشرفته دشمن ایستادند همان پهبادی که دشمن در باورشان هم نمی گنجید و هدف سربازان رشید اسلام قرار گرفت و ساقط گردید.

خطیب جمعه موقت کن خطاب به مردم ایران گفت: دلیرمردان قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک پهباد متجاوز دشمن را سرنگون کردند و هدف طراحی شده دشمنان که ملیاردها خرج کرده و بدان بسیار امیدوار بودند هدف قرار گرفت، درود بر شما مردم ایران که فرزندانی چنین خلاق و فداکار تربیت کرده اید.

امام جمعه موقت کن در پایان گفت: دشمن بداند که همان شیر مردان میدان هشت سال دفاع مقدس هنوز هم فرزندانی رشید و اماده به خدمت و سربازان ولایتمدار تربیت نموده اندو دشمن به این نتیجه رسیده است که مبارزه با ایران کار ساده ای نیست.