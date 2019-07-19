سعید عیدی گماری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: قبل از انقلاب اسلامی، عموماً خانواده‌ها و فروشندگان مواد غذایی از پاکت‌های کاغذی و زنبیل برای خرید استفاده کرده که متاسفانه این روند در سال‌های اخیر جای خود را به کیسه‌های پلاستیک داده است.

وی افزود: مواد پلاستیک عموماً به مدت زمان بسیار برای تجزیه آن نیاز بوده که بعضاً به ۳۰ تا ۱۰۰ سال رسیده و این موضوع به معضل جدی در محیط زیست تبدیل شده است.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک با اشاره به لزوم تغییر الگوی مصرف از مواد پلاستیکی گفت: رشد روزافزون استفاده از کیسه‌های پلاستیکی معضل پلاستیک در محیط زیست را در پی دارد.

وی در ادامه با بیان لزوم ساماندهی محل پسماند شهری در اندیمشک، تصریح کرد: ایستگاه موقت پسماند شهری یا سن تریلر در محدوده رودخانه بالارود با پیگیری‌های انجام شده و همکاری شهرداری پس از ۹ سال جمع‌آوری شده است.

عییدی گماری اظهار کرد: با توجه به سیمای نامناسبی که جریان آب برای بخشی از شاخ‌وبرگ درختان در محدوده بشه‌زار علی آباد به دلیل کیسه‌های پلاستیکی منظره کریه به وجود آورده، محدوده بیشه از کیسه‌های پلاستیک و پسماند باید پاک‌سازی شود.

رئیس اداره محیط زیست اندیمشک، راهکار عملی برای کاهش معضل پلاستیک را استفاده از کیسه‌های پارچه‌ای و زنبیل به جای کیسه‌های پلاستیک در زمان خرید توسط خانواده‌ها و جامعه بیان کرد.

وی، یکی از معضلات در حوزه استفاده از مواد پلاستیکی را ظروف یک‌بار مصرف پلاستیکی نامید و افزود: یکی دیگر از الزامات در حوزه رفع معضل پلاستیک استفاده از ظروف یک‌بار مصرف غیر پلاستیک و تجزیه‌پذیر در مهمانی‌ها و مراسم است.

عیدی گماری، عدم استفاده از کیسه‌های پلاستیک در زمان خرید را مهم‌ترین عامل در کاهش معضل پلاستیک بیان و اظهار کرد: کارخانه بازیافت پلاستیک به عنوان صنعتی سبز با مشارکت بخش خصوصی و با هدف اشتغال‌زایی و بازیافت مواد پلاستیکی به عنوان گام موثر باید برای رفع معضل پلاستیک باید ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک با جمعیتی افزون بر ۱۷۰ هزار نفر جمعیت در دامنه رشته کوه زاگرس میانی با چشم‌اندازهای منحصر از یک‌سو و دشت سبز خوزستان از سوی دیگر در کنار انارستان و باغات مرکبات از شهرهای سبز استان خوزستان و تولید کنندگان محصولات زراعی و دام در استان و کشور به شمار می‌آید.