قم - امام جمعه قم گفت: اگر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص برجام در دیپلماسی کشور دنبال می‌شد شاهد نقض عهدهای طرف مقابل نبودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، با اشاره به برگزاری مناسب مراسم دهه کرامت در شهرهای مختلف کشور، از دست اندرکاران این برنامه‌ها به خصوص در قم و مشهد تقدیر کرد.

وی گفت: برگزاری تجمع عفاف و حجاب در ۴۰۰ شهر برگزار و در قم نیز این مراسم باشکوه برگزار شد و مردم در این تجمعات اعلام کردند که خواستار رفتار عفیفانه در جامعه هستند.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) ادامه داد: مسئولان نیز باید زمینه لازم برای تعمیق باورهای عفاف و حجاب را جامعه و به خصوص در ادارات را ایجاد کنند.

وی در ادامه با اشاره به دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با مقام معظم رهبری، گفت: بیانات رهبر معظم انقلاب در این دیدار تابلوی اقتدار و نمایانگر تأثیرگذار بودن دیپلماسی مقاومت در برابر زیادی خواهی‌های دشمنان بود.

آیت الله سعیدی ادامه داد: مقام معظم رهبری بر موضوع تکیه بر توان داخل و حضور فعال جوانان مؤمن در صحنه، مبارزه با فساد و فساد ستیزی و تکیه بر اقتصاد مقاومتی تاکید کردند.

وی اضافه کرد: با توجه به بیانات صریح رهبری برای بی‌پاسخ نگذاشتن راهزنی دریایی انگلیس خبیث بر موضوع دیپلماسی مقاومت تاکید کردند.

امام جمعه قم ویژگی‌های دیپلماسی مقاومت را برشمرد و گفت: دیپلماسی مقاومت دیپلماسی فعال و دارای ابتکار و خلاقیت و شجاعت است که در این صورت می‌تواند منافع ملی را دنبال کند و در این شرایط نه جنگ رخ می‌دهد و تن به ذلت خواهیم داد و در این صورت قدرت کشور بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

وی تاکید کرد: اگر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص برجام در دیپلماسی کشور دنبال می‌شد شاهد نقض عهدهای طرف مقابل نبودیم و امروز نیز دیر نشده است و می‌توان تصمیمات لازم را برای کاهش تعهدات ایران در برجام اتخاذ کرد.

آیت الله سعیدی در پایان انتصاب آیت الله اعرافی به عضویت در شورای نگهبان را به وی تبریک گفت.