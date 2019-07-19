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۲۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۴۳

رئیس دفتر رئیس جمهور:

نمایشگاه ساخت داخل گام ارزشمند برای رونق تولید است

نمایشگاه ساخت داخل گام ارزشمند برای رونق تولید است

رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه نمایشگاه ساخت داخل گامی ارزشمند در رونق تولید محسوب می شود، گفت: این نمایشگاه ها برای تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه باید به صورت مستمر دایر شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود واعظی صبح امروز جمعه (۲۸ تیرماه) از غرفه های نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید بازدید کرد.

وی در این دیدار برپایی این نمایشگاه را اقدام قابل تقدیر خواند و گفت: استفاده از ظرفیت و توان داخلی در ساخت داخل قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت و بهره گیری از مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان، گامی ارزشمند در صنعت کشور محسوب می شود.

واعظی تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی باید به طور مستمر دایر باشد که خود کمکی به ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه می انجامد.

در این بازدید، مقامات وزارت صمت از جمله معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو گزارشی از فرآیند برگزاری نمایشگاه و برنامه های آن ارائه کردند.

نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید از ۲۷ تیر الی ۳۰ تیر در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران دایر است.

کد مطلب 4670553
محمد جندقی

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