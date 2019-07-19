نمایشگاه ساخت داخل گام ارزشمند برای رونق تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمود واعظی صبح امروز جمعه (۲۸ تیرماه) از غرفه های نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید بازدید کرد.

وی در این دیدار برپایی این نمایشگاه را اقدام قابل تقدیر خواند و گفت: استفاده از ظرفیت و توان داخلی در ساخت داخل قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت و بهره گیری از مراکز علمی و شرکتهای دانش بنیان، گامی ارزشمند در صنعت کشور محسوب می شود.

واعظی تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی باید به طور مستمر دایر باشد که خود کمکی به ارتباط بهتر صنعت و دانشگاه می انجامد.

در این بازدید، مقامات وزارت صمت از جمله معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایدرو گزارشی از فرآیند برگزاری نمایشگاه و برنامه های آن ارائه کردند.

نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید از ۲۷ تیر الی ۳۰ تیر در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران دایر است.