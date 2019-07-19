مسئولان روند کاهش تعهدات برجامی را با قدرت ادامه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبههای نماز جمعه این هفته اصفهان اظهار داشت: نقشههای دشمنان بر علیه ملت ایران در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به خودشان بازگشته و امروزه ذلت گریبان گیر آنها شده است به نوعی که اکنون دشمنان در میان خودشان مشغول جنگ و درگیری هستند.
دشمنان با جنگ نرم در پی از میان بردن ارزشهای ایرانی اسلامی ما هستند
وی با بیان اینکه دشمنان دشمنان با جنگ نرم در پی از میان بردن ارزشهای ایرانی اسلامی و تحمیل فرهنگ خود به ما هستند، افزود: نقشههای مختلف دشمنان در طول ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نتیجه نرسیده است و از این رو اکنون به دنبال راه دیگری میگردند تا به بهانه آزادی جوامع در حقیقت بی بند و باری و آسیبهای اجتماعی را به جوامع تحمیل کنند که این نوع آزادی مورد تأیید هیچ دین الهی نیست.
ترویج بی حجابی از جمله مهمترین نقشههای دشمنان بر علیه ایران اسلامی است
امام جمعه موقت اصفهان با بیان اینکه ترویج بی حجابی از جمله مهمترین نقشههای دشمنان بر علیه ایران اسلامی است، بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر یکی از ارزشهای دینی است که باید در جامعه ترویج شود و خواهران با حجاب با زبان خوش، دوستان خود را از بند بدحجابی نجات دهند.
وی با بیان اینکه حجاب یک دستور دینی است اما از نظر عقلانی نیز مورد تأیید هر انسانی است، بیان داشت: حجاب حتی پیش از اسلام نیز وجود داشته است؛ حفظ حجاب موجب ایجاد آرامش در جامعه میشود، ذهنها از افکار گناه آلود رها و آماده برای خدمت به مردم و کشور میشود
آیت الله مهدوی با بیان اینکه مطابق آیات و روایات جمعه مهمترین روز هفته است، اظهار داشت: سالگرد چهلمین نماز جمعه اصفهان پس از پیروزی انقلاب اسلامی را پشت سر میگذاریم و این افتخاری برای کشور ماست.
وظیفه خطبای جمعه بسیار سنگین است
وی به دیدار ائمه جمعه کشور با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: وظیفه خطبای جمعه بسیار سنگین است چراکه باید دغدغههای مردم را دریافته و به مسئولان تذکر دهند، البته مسئولان نیز باید ارتباط خوبی با ائمه جمعه داشته باشند تا در پذیرش این دغدغهها و رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
امام جمعه اصفهان با تاکید بر اینکه مسئولان بهتر است برای عزل و نصبها با ائمه جمعه هماهنگیهایی را انجام دهند، تاکید کرد: درست نیست افراد دارای مشکل و حتی دارای سابقه در برخی پستهای کشور قرار گیرند.
وی در بخش دیگری از خطبههای این هفته نماز جمعه اصفهان تاکید کرد: هدایتهای راهبردی رهبر انقلاب موجب شده تا هر روز عزت ایران اسلامی در دنیا بیشتر شود.
طرفهای اروپایی به هیچیک از ۱۱ بند اعلام شده برجامی عمل نکردند
آیت الله مهدوی به صحبتهای رهبر انقلاب در ارتباط با برجام اشاره کرد و بیان داشت: طرفهای اروپایی تاکنون به هیچیک از ۱۱ بند اعلام شده برجامی عمل نکردند و و بر این اساس مسئولان باید روند کاهش تعهدات ایران در برجام را با سرعت ادامه دهند تا قدرت و منافع ایران اسلامی در جهان حفظ شود.
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