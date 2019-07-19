ایران رتبه دوم مبارزه با قاچاق کالا را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، علی بعیدی مفردنیا، نظارت بر تجارت فرا مرزی را وظیفه گمرک دانست و اظهار داشت: اما همین نظارت ۲ جنبه کاملاً متضاد دارد.

وی افزود: از یک طرف کنترل و نظارت کافی بر تجارت فرا مرزی، انتظار به‌حق از سازمانی مانند گمرک است. در واقع در حال حاضر وظیفه گمرک جمع‌آوری مالیات و عوارض گمرکی نیست بلکه صیانت از حق مردم است.

معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران ادامه داد: نظارت تکلیف اساسی تمام گمرک‌های دنیا است، اما اگر تنها از این نظر به گمرک نگاه کنیم تجارت داخلی و واحدهای تولیدی از رونق می‌افتد. بنابراین روان‌سازی و ارائه تسهیلات در عرصه تجارت جنبه دیگری از این وظایف است.

وی با بیان اینکه نظارت شامل کنترل می‌شود و چطور باید آن را با نظارتی که شامل ارائه تسهیلات است جمع کنیم، گفت: دنیا برای این امر راهکار دارد و ما نیز جزو کشورهای پیشرفته در این حوزه هستیم. دنیا پنجره واحد تجارت فرا مرزی را مطرح می‌کند که هنر تکنیکی نیست بلکه هنر مدیران است و اینکه بین سازمان‌های درگیر هماهنگی ایجاد شود.

بعیدی مفردنیا بیان کرد: هم‌اکنون در ترخیص کالا ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون را رعایت می‌کنیم، در حالی که استاندارد دنیا ۴ قانون است.

وی تصریح کرد: ۲۵ سازمان کشور به طور مستقیم در امر تجارت فرا مرزی درگیر هستند و اگر هرکدام در سیستم خود دچار کندی شوند، قطعی و کندی در گمرک اتفاق می‌افتد.