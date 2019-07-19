به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اردبیل اضافه کرد: بخشی از جامعه ما مستأجر و خانه به دوش است. اینها که از خرید خانه عاجزند رفته رفته از پرداخت اجاره بها هم عاجز میشوند.
وی با بیان اینکه ورود دلالان و سایتهایی مثل دیوار و شیپور به این قضیه و عدم سیاست صحیح دولت در احداث مسکن، باعث تورم بالای ۱۰۰ درصد در مسکن شده است، یادآور شد: در شهرستانها خانهای که ۱۲۰ میلیون تومان قیمت داشت حالا با ایجاد فضای تصنعی ۳۵۰ میلیون تومان معامله میشود. در محیطی مثل شهر تهران خانه کمتر از میلیارد نمیشود خرید.
نماینده ولی فقیه در استان افزود: از مقام معظم رهبری تشکر میکنیم که دستور ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به ستاد اجرایی دادهاند و گویا ۵۰۰ واحد سهم استان اردبیل خواهد بود. ولی راه حل عمده، سیاست گذاری صحیح دولت است. چقدر خوب میشد دولت اقساط مسکن مهر را دوباره در مسکن به کار میگرفت و به جای دیگری نمیبرد. احداث خانههای کوچک و ارزان قیمت با مصالح سبک راه دوم خوبی برای حل معضل است و از همه مهمتر چقدر خوب میشد دولت بر دو میلیون خانه خالی و بر خانههای دلالان مسکن مالیات وضع میکرد.
وی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه، هم باعث کاهش نرخ تورم میشود، هم باعث کاهش اختلاف طبقاتی است، هم موجب توزیع عادلانهتر درآمد میشود و هم موجب کاهش نوسانات قیمتی بازار و قابل پیش بینی شدن آن میگردد. نقدینگی افسار گسیخته در کشور به هر کجا حمله میکند خرابی عظیم درست میکند و بخشی از ملت را زمین گیر مینماید در حالی که وضع مالیات بر کالاهای سرمایهای باعث رفتن نقدینگی و سرمایهها به طرف کسب و کار معقول و تولید میگردد.
عاملی بیان داشت: وضع مالیات بر دلالان مسکن و خودرو مشکل این دو بخش را کاملاً حل میکند و راه آن بسیار آسان است. وزارت صنعت معدن و تجارت کدملی و مشخصات خریداران خودرو را به سازمان امور مالیاتی ارائه میکند و سازمان امور مالیاتی از آن دسته از خریدارانی که بیش از یک خودرو و یک مسکن خریدهاند مالیات اخذ میکند. در نتیجه دست دلالان و سودجویان که برای کسب درآمد بادآورده به خرید و فروش خودرو و مسکن آمدهاند کوتاه و مصرف کنندگان واقعی وارد بازار میشوند.
نقدینگی از گرههای لاینحل اقتصاد ایران نیست
وی تاکید کرد که براساس گزارش بانک مرکزی در فروردین ماه سال ۱۳۹۸ متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۱۱.۳ میلیون تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۰۱ و ۱۰۴ درصد افزایش داشته است.
نماینده مردم استان اردبیل در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: بعضیها میگویند نقدینگی از گرههای لاینحل اقتصاد ایران است ولی اینطور نیست. ما چون وابسته به نفت هستیم میگوئیم این نقدینگی زیاد است. ثانیاً اگر مالیات بر عایدی سرمایه و کالاهای سرمایهای وضع شود مشکل حل میشود و الا پولهای سرگردان با هجوم به بازارهای مختلف موجب گسترش بی عدالتی، رشد غیرمنطقی قیمتها و افزایش فاصله طبقاتی میشود.
وی با درخواست از هیئت دولت و وزیر اقتصاد و بویژه از مجلس اضافه کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن با هدف مقابله با فعالیتهای سوداگرانه در تیرماه سال ۱۳۹۷ با رأی بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس در دستور کار خانه ملت قرار گرفت. این طرح در کمیسیون اقتصادی بررسی و با کلیات آن موافقت شد اما در جریان بررسی جزئیات طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحه جامع در آینده نزدیک متوقف شد.
عاملی با تاکید براینکه وزیر فعلی اقتصاد در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ وعده ارائه لایحه جامع مالیاتی مشتمل بر مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ مطرح کرده بود، متذکر شد: اما زمان مقرر تمام شد و وزیر اقتصاد مبتلی به خلف وعده شد اگر وی به خاطر همین خلف وعده استعفا دهد هم برای ملت تسکینی درست میشود که مسئولان به دردهای اصلی جامعه بی توجه نیستند و هم برای دیگران درس خوبی درست میگردد.
مالیات وضع شده برای سکه بازدارندگی ندارد
عاملی عنوان کرد: دولت باید به یک نکته بسیار مهم توجه کند و آن اینکه عدم وضع مالیات بر مسکن و خودرو که از اصول بدیهی اقتصادی است باعث میشود ملت به دولتمردان سوء ظن کنند و این هزینهای بسیار خطرناک از حیثیت نظام است. البته دولت در اثر فشار کارشناسان اخیراً بر سکه مالیات وضع کرد اما این مالیات به نحوی است که ذرهای بازدارندگی و سوق نقدینگی به بخش مولد را ندارد. این قانون میگوید خرید سکه تا ۲۰ عدد مالیات ندارد.
وی بیان داشت: مگر مالیات بر سود وضع نمیشود، مگر کسی که ۲۰ سکه خریده، سود هنگفت نبرده است، دولت برای خرید ۲۰ تا ۸۰ سکه ۱۵۰ هزار تومان مالیات وضع کرده و تا ۲۰۰ سکه ۲۵۰ هزار تومان وضع کرده است، اینها مالیات نیست ادای مالیات در آوردن و بلکه بازی با مالیات است.
امام جمعه اردبیل همچنین با اشاره به شیطنتهای اخیر دولتهای غربی بویژه انگلیس و آمریکا یادآور شد: ماجرای توقیف نفتکشها را انگلیس شروع کرد و علت آن این بود که میخواستند ایران را تست کنند تا در صورتی که کوتاه بیاید کل کشتیرانی ایران را در آبهای بین المللی مختل کنند.
وی افزود: انگلیس در زمان مصدق یک تجربه موفقیت آمیز در این خصوص داشت. در ماجرای ملی شدن صنعت نفت توسط مصدق، ایران برای اولین بار با تحریم همه جانبه فروش نفت از سوی انگلیس روبرو شد و ناوگان نیروی دریایی این کشور با حضور در خلیج فارس جلوی تردد کشتیهای خریدار نفت ایران را به بندر آبادان گرفت. آن زمان مصدق به آمریکاییها اعتماد کرد و با انگلیس سر ملی کردن نفت درگیر شد ولی نمیدانست که آمریکاییها قابل اعتماد نیستند و لذا آمریکاییها به او خیانت کردند و کودتای ۲۸ مرداد را راه انداختند و ۲۵ سال کشور طعمه لذیذ برای آمریکا شد و استعمار پیر جای خود را به آمریکا داد.
آمریکا همان دزدی است که مشروطه ما را دزدید
عاملی ادامه داد: آمریکا هم کودتا راه انداخت و هم در تحریم همه جانبه ایران با انگلیس همراه شد و حالا این دزد همان است که مشروطه ما را دزدید؛ این دزد همان است که نهضت مصدق ما را سرنگون و ۲۸ مرداد را راه انداخت.
وی با بیان اینکه پرچم همان پرچم، شعارها همان شعار، دشمن همان دشمن و نیت همان نیت است و فقط جنگ روانی اضافه شده است، متذکر شد: خطای بزرگ انگلیس این است که خیال میکند ایران امروز همان ایران زمان شاه است که هیچ اقتداری برای دفاع از خود نداشت و خیال میکند انگلیس همان انگلیس فعال ما یشاء دهه ۳۰ و ۴۰ است و میتواند با شرارت خود ایران را تسلیم و ساقط کند و حالا با توقیف کشتی پانامایی با پرچم انگلیس توسط سپاه کاملاً متوجه شد که ایران امروز ایران زمان مصدق نیست.
خطیب جمعه اردبیل تاکید کرد: ترس مال شاه بود و در ادبیات انقلاب اسلامی ترس جایی ندارد. ایرانیان در آن زمان نیز بصیرت فوق العاده داشتند، تجار و بازاریان آن زمان تمام نیاز مالی مصدق را تامین کرده و افتخاری بزرگ برای بازار درست کردند و به همین جهت آمریکا و انگلیس مجبور به کودتا شدند. ملت ما همان ملت است با این تفاوت که حالا نظام اسلامی بسیار مقتدر و پر نفوذ و رهبری بسیار شجاع و نترس و با درایت در راس امور است.
وی عنوان کرد: ترامپ از حالا فهمیده که در انتخابات آمریکا همه چیز را به خاطر ایران باخته است و لذا متوسل به دروغ شده تا حیثیت خود و حیثیت بر باد رفته آمریکا را جبران کند و دروغ بافته که یک پهپاد ایرانی را ساقط کرده است. ترامپ تا آوریل امسال بیش از ۱۰ هزار دروغ و ادعای نادرست و گمراه کننده گفته است. او به طور میانگین روزانه ۲۳ ادعای دروغ دارد. واشنگتن پست میگوید "ما آمار گرفته ایم او ۱۰ هزار و ۱۱۱ ادعای دروغ در ۸۲۸ روز دارد"!
سقوط پهپاد ایران دروغ بزرگ ترامپ است
عاملی همچنین با تحلیل حوادث اخیر خاورمیانه ادامه داد: در سلسله موفقیتهای بزرگ جبهه مقاومت یک موفقیت بزرگ امروز حاصل شد. نماینده دائم عربستان در سازمان ملل اعلام کرد که عربستان خواستار تعامل دیپلماتیک با ایران است و تماسهایی را با ایران برقرار کرده است. وی گفته ما خواستار جنگ با ایران نه در یمن و نه در خارج از آن نیستیم و زمان آن رسیده است که بحران یمن به پایان برسد.
وی این مهم را نتیجه مقاومت تاریخی ملت یمن، پهپادهای انصارالله یمن و نتیجه اقتدار ایران در برابر آمریکا بویژه با ساقط کردن پهپاد و نتیجه مقاومت ملت دانست و اضافه کرد: این سخن عربستان را مقایسه کنید با سخنان قبلی که ادعا میکردند ما جنگ را به داخل ایران خواهیم برد. این عین سخن بن سلمان بود. این اظهارات عربستان به طور کامل در تقابل با آمریکاست که اخیراً متحدان خود را برای تشکیل ائتلاف دریایی علیه ایران دعوت کرد.
نماینده ولی فقیه در استان تصریح کرد: طبعاً ایران اسلامی از این تمایل عربستان استقبال میکند؛ چنانچه چند هفته قبل هم ایران اعلام کرد که مایل است با کشورهای خلیج فارس پیمان عدم تعرض امضاء کند تا خاطر آنها از جانب ایران جمع باشد.
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