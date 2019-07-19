به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، در آستانه حضور فیلم سینمایی «سیمین» به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی آتش زمزم در دهمین جشنواره بین المللی فیلم جاگران دهلی در هند، پوستر بین المللی فیلم منتشر شد. پوستر جدید با طرح بازیگر زن فیلم را مجید عقیلی دانش آموخته گرافیک از دانشگاه هنر تهران و عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران، طراحی کرده است. پیش از این مریم امینی پوستری با طرح بازیگر مرد فیلم را طراحی کرده بود. آتش زمزم به همراه لاله اسکندری و محمدرضا هدایتی دو بازیگر اصلی و محمد فضیله مدیرفیلمبرداری فیلم برای شرکت در جشنواره عازم هند می شوند.

«سیمین» قرار است در فستیوال «مردم و محیط زیست» ایرکوتسک روسیه نیز شرکت کند. مسئولیت پخش فیلم در این دو جشنواره را سولماز اعتماد بر عهده دارد.

«سیمین» سال گذشته به عنوان فیلم افتتاحیه سی و یکمین جشنواره بین المللی کودک و نوجوان اصفهان اکران شده بود.

این فیلم با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی، سال پیش در اصفهان مراحل فیلمبرداری خود را در لوکیشن‌های مختلف شهر از جمله قلعه تاریخی محمدآباد، چند رشته قنات، کبوترخانه، روستای گورتان، میدان نقش جهان، گاوخونی، رودخانه خشک زاینده‌رود و خانه‌های تاریخی سپری کرد. شهرام ناظری ترانه‌ای برای تیتراژ فیلم خوانده است.

«سیمین» فیلمی درباره علت خشک شدن زاینده‌رود و تاثیرات آن بر زندگی مردم بویژه کشاورزان است.

بازیگران فیلم عبارتند از: محمدرضا هدایتی، لاله اسکندری، محمد فیلی، جمشید صدری، پری کربلایی، سپیده مظاهری، مریم نقیب و (بازیگران کودک و نوجوان): امیرعباس رضایی و مریم عرب جعفری.



دیگر عوامل فیلم عبارتند از: نویسندگان: کریم رناسیان و خزر مهرانفر، مشاور پروژه: مهدی طاهری، مدیر فیلمبرداری: محمد فضیله، تدوین: کاوس آقایی، طراح صحنه و لباس: وحید لاری، آهنگساز: علی اصغر رحیمی، طراح گریم: علی بهادری، صدابردار: مسعود اردلانی، صداگذاری: حسین قورچیان، مدیر تولید: مجتبی آتش زمزم، عکس: رضا سلطانی، برنامه ریز: کریم رناسیان، دستیار دوم کارگردان: حسین توکلی، منشی صحنه: مریم نقیب، تصویربردار هوایی: مصطفی علیپور، مدیر تدارکات: محمود کریمی، ضبط و میکس موسیقی: آرش صف آرایی، مجریان طرح: رضا شاکری، بهرام زنده دل، دستیار تهیه کننده: ابوالفضل آتش زمزم و مشاور رسانه ای: هادی اعتمادی مجد.