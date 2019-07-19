سومین بازی تدارکاتی پرسپولیس هم لغو شد!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، گابریل کالدرون به دلیل بی‌احترامی حریف تدارکاتی، برگزاری بازی دوستانه پرسپولیس را نپذیرفت و این دیدار را لغو کرد.

در شرایطی که تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۵ در زمین محل برگزاری بازی دوستانه حضور یافته بود و قرار بود بازی تدارکاتی با تیم کوچالی اسپور ترکیه از ساعت ۱۵:۳۰ برگزار شود، تیم حریف با تاخیر بسیار زیاد در محل مسابقه حاضر شد اما سرمربی سرخپوشان به جهت حفظ بزرگی پرسپولیس و تاخیر در ورود تیم میهمان، این بازی را لغو و سرخپوشان را دعوت به یک بازی درون تیمی کرد.

پیش از این هم قرار بود پرسپولیس دو بازی تدارکاتی انجام بدهد که این بازی ها به خاطر شرایط بد جوی لغو شده بود.