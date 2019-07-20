ثبت جهانی قلعه الموت وبازارچه صنایع دستی سعدالسلطنه پیگیری میشود

علیرضا خزایلی در پایان سفر دو روزه علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور به استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر اهداف این سفر را تشریح کرد و اظهار داشت: این سفر دستاوردهای خوبی برای استان داشت و ریاست سازمان میراث فرهنگی کشور از نزدیک با برخی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گردشگری استان آشنا شدند.

خزایلی افزود: در روز اول سفر، رئیس سازمان میراث فرهنگی و معاونان ایشان از امکانات اقامتی بوستان ملی باراجین دیدن کردند و با ظرفیت‌های منطقه نمونه گردشگری باراجین آشنا شدند و تاکید کردند امکانات اقامتی این بوستان ملی توسعه یابد و تقویت شود.

وی افزود: ظرفیت اقامتی این بوستان در حال حاضر ۱۳ سوئیت است که می‌تواند با کمک بخش خصوص سه تا چهار برابر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین تصریح کرد: همچنین بازدیدی از طرح سافاری پارک و ۷ دره که یکی از نقاط مستعد برای احداث هتل است بازدید و مقرر شد یک هتل ۵ ستاره در این منطقه احداث شود و امیدواریم با معرفی سرمایه گذاران ملی بتوانیم این طرح اقامتی را در بوستان باراجین عملیاتی کنیم.

بازارچه صنایع دستی سعدالسلطنه در مسیر ثبت جهانی

خزایلی در ادامه بیان کرد: در خصوص کاروان سرای تاریخی سعدالسلطنه هم جلسه‌ای با حضور جناب آقای مونسان و استاندار قزوین برگزار شد و موافقت شد تا رویدادهای ملی و بین المللی در این مکان برگزار شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین یادآور شد: با مساعدت رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور امیدواریم برای ثبت جهانی بازارچه صنایع دستی سعدالسلطنه که در میان کاروان سراهای کشور یکی از نامزدهاست اقدام شود و این کار به سرانجام برسد.

وی گفت: جلسه‌ای هم با حضور معاون رئیس جمهور و باغداران قدیمی و دو سمن فعال در حوزه میراث فرهنگی برگزار و دیدگاه‌های سازمان هم در خصوص عرصه باغستان ارائه شد و حفاظت از عرصه باغستان مورد تاکید قرار گرفت.

خزایلی بیان کرد: در این نشست درخواست باغداران در خصوص احداث اتاقک در باغستان مطرح شد که معاون رئیس جمهور این تقاضا را به حق دانستند اما اعلام شد در کشور تجربه تلخی داریم که مردم در برخی مناطق مشابه مجوزهایی گرفته‌اند اما تخلف شده و اصل موضوع منحرف و هزینه‌های جبران ناپذیری در برخی استان‌ها تحمیل شده است که باید موضوع به دقت بررسی و با نظارت مستمر اجرایی شود.

وی اظهار داشت: احداث یک اتاقک کوچک در باغستان منطقی و حتی اقتصادی شدن باغستان اساسی است اما باید برای نظام بهره برداری کاری انجام شود و راهی پیدا کنیم تا این میراث ارزشمند آسیب نبیند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین گفت: دولت خانه صفوی و گراند هتل هم از دیگر نقاطی بود که مورد بازدید قرار گرفت و این مکان معارض دارد و تاکید ریاست سازمان میراث فرهنگی حل مشکل معارضین است.

وی افزود: گراند هتل هم بازدید و با سرمایه گذار مذاکره شد و قرار است در یک هفته برنامه زمان بندی ارائه شود و اگر در یک ماه آینده برای گراند هتل اقدامی صورت نگیرد با فرد دیگری مذاکره خواهیم کرد تا کار به سرعت عملیاتی شود.

خزائلی بیان کرد: همچنین از موزه ملت و آثار و لوح و اشیای ارزشمند اهدا شده به دکتر صالحی در زمان وزارت خارجه و ریاست سازمان انرژی اتمی بازدید و از چنگ بیشابور استاد شکری با حضور معاون رئیس جمهور رونمایی و پروژه صدای قزوین آغاز شد.

مقدمات ثبت جهانی قلعه الموت

وی گفت: در روز دوم سفری به منطقه الموت صورت گرفت و از مجموعه ۱۸۵ هکتاری لاله الموت در روستای کوچنان که قابلیت تبدیل به یک مجموعه اقامتی را دارد بازدید شد.

خزائلی افزود: مجموعه متروکه لاله الموت با ۸۰ اتاق و ۴ سوله ۵۰۰ متری که در اختیار اداره میراث فرهنگی استان قرار دارد در صورت حضور سرمایه گذار بخش خصوصی می‌تواند به یک مجموعه و سایت چند منظوره اکو توریسم، کمپ ورزشی، اردوگاه دانش آموزی و گردشگری سلامت تبدیل شود.

وی گفت: معاون رئیس جمهور در جریان این بازدید اعلام کردند که این ظرفیت بسیار خوب است اما باید سرمایه گذار اهل کار وارد این حوزه شده و با ایجاد جذابیت‌های دیگر آن را به یک مجموعه گردشگری تبدیل کند.

خزائلی اظهار داشت: همچنین از قلعه تاریخی الموت و پایگاه میراث فرهنگی در منطقه بازدید شد و گزارشی از کاوش‌های صورت گرفته و تعمیر دیواره‌های قلعه ارائه شد و مقرر شد ضمن حمایت از تداوم کاوش‌ها برای رفع موانع ثبت جهانی قلعه از توسعه باغات اطراف روستای گازرخان جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: در این سفر از صخره‌های تاریخی اندج که ثبت ملی شده و ظرفیت تبدیل شدن به منطقه گردشگری را دارد هم بازدید شد و از دریاچه اوان و جاذبه‌های روستای زرآباد و امامزاده علی اصغر و یک اقامت گاه بوم گردی هم بازدید شد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین یادآورشد: در مجموع سفر جناب آقای مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به استان دستاوردهای خوبی به همراه داشته که امیدواریم با حمایت‌هایی که از طرح‌های در حال اجرای گردشگری در استان صورت می‌گیرد بتوانیم قزوین را به مقصد گردشگری تبدیل کنیم.