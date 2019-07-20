رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود ۹ سکونت‌گاه غیررسمی در استان زنجان خبر داد و افزود: در این سکونت‌گاه‌ها بیش از ۶۵ هزار نفر معادل ۲۱ درصد جمعیت استان زنجان زندگی می‌کنند.

وی اظهار کرد: باید به توسعه فضاهای فرهنگی و ورزشی سکونتگاه‌های غیررسمی توجه شود به همین دلیل امسال برنامه‌ها و اقداماتی خوبی در این مناطق اجرا می‌شود.

فرماندار زنجان بابیان اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری است، گفت: متأسفانه آمار اعتیاد، طلاق و خشونت در استان زنجان زیاد است.

عسگری تأکید کرد: آمار آسیب‌های اجتماعی در زنجان نسبت به سایر مناطق کشور، پایین‌تر است ولی باید آسیب‌های اجتماعی در استان روزبه روز کاهش پیدا کند.

وی بر ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در استان زنجان تأکید کرد و گفت: ساماندهی سکونت گاه‌های غیررسمی باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه همه‌جانبه در این مناطق می‌شود.

فرماندار زنجان ابراز کرد: بافت‌های فرسوده اولویت نخست در بخش آسیب‌های اجتماعی است و باید پیگیری شود.

عسگری بابیان اینکه باید برنامه‌ها در بحث ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی عملیاتی شود، گفت: مسئولین و ارگان‌های ذی‌ربط باید در ساماندهی این مناطق با برنامه و جدیت وارد کار شوند.