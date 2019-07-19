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۲۸ تیر ۱۳۹۸، ۲۱:۰۲

در گفتگو با شبکه تلویزیونی EWTN؛

پمپئو:آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران هستیم

پمپئو:آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران هستیم

وزیر خارجه آمریکا گفت: واشنگتن آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی EWTN گفت: تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای خروج از توافق هسته ای ایران تصمیم درستی بود. این توافق مسیر دستیابی ایران به بمب اتمی را تضمین می کرد. این موضوعی غیر قابل قبول است. این برای آمریکا و همینطور اروپا غیر قابل قبول است.

وی در ادامه ادعاهای خود گفت: ایران بزرگترین حامی تروریست در دنیاست. ما درباره نقض حقوق بشر داریم صحبت می کنیم. زندانیان آمریکایی در ایران وجود دارند که غیر قابل قبول است.

وی مدعی شد: ایران اقدامات مخربی در خاورمیانه انجام می دهد. رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده که آماده گفتگوی بدون پیش شرط با ایران درباره فعالیتهای تروریستی ایران، برنامه موشکی و برنامه هسته ای این کشور است.

وزیر خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود گفت: امیدوارم رهبران ایران به ویژه آیت الله [خامنه ای] فرصت حل این موضوعات را از طریق دیپلماتیک بدهند.

کد مطلب 4670674

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    نظرات

    • علی ۲۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
      0 0
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      مذاکره با تروریست جنایتکار متقلب پیمان شکن حماقت محض است .
    • سعید IR ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
      0 0
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      ما با امریکا هیچ مذاکره ایی نداریم خلاص
    • نادر IR ۲۳:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۸
      0 0
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      پیش شرط یعنی پیش خواسته حالا اینور گفتگو نخوان و اونطرفش بخوان چه فرقی میکنه .اول دستتواز رو سیم بردار بعد بیسیم بزن

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