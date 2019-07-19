ابراز نگرانی پوتین از افزایش تنش بین ایران و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با «اولیور استون» کارگردان آمریکایی گفت: مسکو نگران هرگونه درگیری میان تهران و واشنگتن است زیرا درگیری ها می تواند عامل بی ثباتی مناطق اطراف ایران شود.

پوتین همچنین تقابل بین این دو کشور را موجب بروز موج های مهاجران و آسیب جدی به اقتصاد جهانی و صنعت انرژی جهان دانست.

دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد: امانوئل مکرون و ولادیمیر پوتین روسای جمهوری فرانسه و روسیه در تماس تلفنی بر حفظ توافق هسته ای با ایران موسوم به برجام تاکید کردند.

در این تماس تلفنی که به ابتکار مکرون صورت گرفت، دو طرف درباره آینده برجام پس از خروج آمریکا و نحوه اجرای این توافق توسط سایر اعضا به دقت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.