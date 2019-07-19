نفتکش دوم انگلیس توقیف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جولیان بارگر، خبرنگار گاردین انگلیس در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد که نفتکش دوم انگلیس که پیشتر خبر توقیفش در برخی خبرگزاری‌ها اعلام شده بود، به مسیر خود بازگشته است.

بارگر در این ارتباط گفته است که اگرچه خبر توقیف نفتکش «مصدر» در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود، اما این نفتکش اکنون در حال ادامه مسیر خود در خلیج فارس است.

خبرنگار گاردین در عین حال توقیف کوتاه این نفتکش از سوی سپاه پاسداران را به دلیل اعلام هشدارهای لازم عنوان کرده است.

پیش از این برخی رسانه‌‎ها از توقیف دو نفتکش متعلق به انگلیس در خلیج فارس خبر داده بودند و وزیرخارجه انگلیس نیز در بیانیه خود به توقیف دو نفتکش اشاره کرده بود.

با این حال بر اساس گزارش منابع خبری، تنها کشتی توقیف شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، نفت کش انگلیسی «استینا ایمپرو» می باشد و کشتی مصدر توقیف نشده است.

منابع مطلع اعلام کرده‌اند که کشتی مصدر (با پرچم لیبریا و تحت مالکیت انگلیس) در چارچوب ماموریت جاری گشتیهای نیروهای مسلح در منطقه خلیج فارس صرفاً نسبت به ضرورت دریا نوردی بی ضرر و رعایت مقررارت زیست محیطی توجیه شده و ادامه مسیر داده است.