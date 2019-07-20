به گزارش خبرنگار مهر، سعید خوشبخت صبح شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر با اشاره به فعالیت‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان اظهار داشت: این سازمان در چهار حوزه گردشگری، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی فعالیت دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۵ فرهنگسرا و ۳ باشگاه ورزشی در شهر همدان فعالیت می‌کنند و هرسال بیش از ۱۰ هزار نفر در رشته‌های ورزش شهروندی که در همدان با نام ورزش محلات شناخته‌شده فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به گسترش ورزش محلات در سال ۹۸ گفت: امسال تعداد رشته‌های ورزش محلات افزایش پیدا کرد و در حال حاضر رشته‌های فوتبال، فوتسال، کشتی، والیبال، هندبال، ورزش‌های بومی و محلی و چند رشته دیگر در ورزش محلات فعال است.

آغاز تست گیری از بازیکنان بومی استان همدان

خوشبخت بابیان اینکه امسال برخلاف سال‌های گذشته تمامی مناطق شهرداری همدان درگیر ورزش محلات خواهند شد و بانوان نیز نقش پررنگ‌تری در این زمینه ایفا خواهند کرد به تیم فوتبال شهرداری همدان اشاره و بیان کرد: هفته گذشته هادی گل محمدی به عنوان سرمربی این تیم در فصل پیش رو معرفی شد و در همین هفته تست گیری از بازیکنان بومی استان همدان آغاز خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: امسال به دنبال آنیم که بیشتر از سال‌های گذشته با ظرفیت بومی و استفاده از بازیکنان استان و فوتبال محلات در این رقابت‌ها حاضر شویم و نتایج خوبی را کسب کنیم.

خوشبخت با اشاره به گسترش زیرساخت‌های ورزش محلات همدان گفت: در حال حاضر ۱۲ زمین ورزشی در ۴ منطقه شهر همدان شناسایی‌شده و امسال این زمین‌ها وارد چرخه ورزش محلات خواهند شد.

وی به وضعیت دهکده ورزش محلات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دنبال برطرف کردن مشکل مالکیت این زمین هستیم و بعد از مشخص شدن ابعاد زمین اقدامات لازم برای آماده کردن این زمین را انجام خواهیم داد.

خوشبخت بابیان اینکه در حال حاضر بیش از ۴۰۰ نفر در مدارس فوتبال شهرداری همدان فعالیت می‌کنند، گفت: امسال یک آکادمی فوتبال را به صورت کاملاً رایگان در یکی از مناطق حاشیه‌ای شهر همدان ایجاد می کنیم.

وی افزود: امسال تیم‌های پایه شهرداری را با جدیت بیشتری دنبال می‌کنیم تا بتوانیم خروجی خوبی برای تیم بزرگ‌سالان و آینده فوتبال همدان داشته باشیم.