به گزارش خبرنگار مهر، رضا سراجق پیش از ظهر شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر با اشاره به برطرف شدن مشکلات جشنواره «شهروند برگزیده» همدان نسبت به سال نخست اظهار داشت: امسال کارگروهی تشکیل شد تا بتوانیم با بررسی نواقص اولین دوره برگزاری این جشنواره؛ با کمترین حاشیه و به نحوی که عامه مردم راضی باشند این جشنواره برگزار شود.

وی افزود: امسال مانند سال گذشته قرار نیست شهروندان را به صورت قشری انتخاب کنیم بلکه ملاک اصلی عامل به وظایف شهروندی بودن است که ۹ شاخص را مدنظر قرار داده ایم.

دبیر اجرایی جشنواره شهروند برگزیده همدان بابیان اینکه یک هزار و ۶۲۵ نفر برای شرکت در این جشنواره ثبت‌نام کرده‌اند، گفت: تاکنون ۱۵۰ پرونده تکمیل‌شده است.

سراجق بابیان اینکه بخش عمده‌ای از افرادی که ثبت‌نام‌شده‌اند توسط دیگران بوده و بسیاری از این نفرات با توجه به اخلاصی که دارند راضی به حضور در این چالش نیستند اما با همه این نفرات تماس گرفته‌ایم تا برای تشکیل پرونده حضور پیدا کنند، گفت: امسال ۱۲ نفر به عنوان شهروند برگزیده در بخش عامل به وظایف شهروندی و ۸ شهروند نیز در بخش ایجاد نشاط شهروندی در سطح شهر انتخاب خواهند شد.

وی با اشاره به داوری‌ها در این جشنواره بیان کرد: کمیته داوران ۷ نفر متشکل از اعضای شورای شهر، قائم‌مقام شهردار همدان، مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان و کارشناس ارشد است.

دبیر اجرایی جشنواره شهروند برگزیده همدان عنوان کرد: اختتامیه جشنواره شهریورماه هم‌زمان با روز همدان برگزار خواهد شد.