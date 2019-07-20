هیأت حماس با «سعد حریری» در بیروت دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک هیأت از جنبش حماس برای بررسی وضعیت آوارگان فلسطینی با «سعد حریری» نخست وزیر لبنان دیدار کرد.

بر اساس این گزارش هدف هیأت مذکور از سفر به لبنان پیگیری وضعیت آوارگان فلسطینی و به ویژه تصمیمات اخیر وزارت کار لبنان در حق آنها است.

هیأت حماس در دیدار با سعد حریری روابط دوجانبه و آخرین تحولات اوضاع فلسطینیان به ویژه آوارگان فلسطینی در اردوگاه های لبنان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

اعضای هیأت حماس تاکید کردند که آوارگان فلسطینی در لبنان مهمان یا کارگر خارجی نیستند بلکه دارای اعتباراتی سیاسی هستند که نباید آن را نادیده گرفت.

سعد حریری نیز در جریان خواسته های هیئت حماس قرار گرفته و اعلام کرده که هرگونه تصمیم گیری در مورد آوارگان فلسطینی بر عهده دولت این کشور است.