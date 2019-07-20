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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۸:۱۹

تشکیلات خودگردان سخنان «گرینبلات» را محکوم کرد

تشکیلات خودگردان سخنان «گرینبلات» را محکوم کرد

وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین سخنان اخیر معاون رئیس جمهور آمریکا را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین سخنان اخیر «جیسون گرینبلات» معاون رئیس جمهور آمریکا را علیه فلسطین محکوم کرد.

در بیانیه وزارت خارجه تشکیلات خودگردان آمده است: این سخنان در واقع کودتا علیه مشروعیت بین المللی و قوانین بین المللی به شمار می رود.

در ادامه این بیانیه آمده است: مفاهیمی که گرینبلات به دنبال ترویج دادن آن است باعث شده اسرئیل از یک جلاد اشغالگر به یک قربانی تبدیل شود.

گرینبلات اخیراً شهرک های غیر قانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را جزو اراضی اشغالی و «شهرهای اسرائیل» خوانده بود.

کد مطلب 4670743

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