هوا در برخی از مناطق زنجان گرم تر می شود

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف بوده تا قسمتی ابری بوده و وزش برخی از مناطق را فرامی‌گیرد.

وی بابیان اینکه سرعت ورزش باد بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، اظهار کرد: به شهروندان توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان همچنان افزایش داشته و هوا گرم خواهد بود و در برخی از مناطق استان شدت گرم بیشتر می‌شود.

همتی به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با ۱۶ درجه خنک‌ترین و ماه‌نشان با ۴۳ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: دمای کنونی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی‌گراداست که نسبت به دیروز گرم شده است.