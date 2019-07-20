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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۶:۳۵

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان:

هوا در برخی از مناطق زنجان گرم تر می شود

هوا در برخی از مناطق زنجان گرم تر می شود

زنجان-سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان از تشدید هوای گرم در برخی از مناطق استان زنجان خبر داد.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و افزود: آسمان استان صاف بوده تا قسمتی ابری بوده و وزش برخی از مناطق را فرامی‌گیرد.

وی بابیان اینکه سرعت ورزش باد بین ۴۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت خواهد بود، اظهار کرد: به شهروندان توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان زنجان به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوای استان همچنان افزایش داشته و هوا گرم خواهد بود و در برخی از مناطق استان شدت گرم بیشتر می‌شود.

همتی به گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان با ۱۶ درجه خنک‌ترین و ماه‌نشان با ۴۳ درجه بالای صفر گرم‌ترین مناطق استان بودند.

وی به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آور شد: دمای کنونی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی‌گراداست که نسبت به دیروز گرم شده است.

کد مطلب 4670745

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