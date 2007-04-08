به گزارش خبرنگار مهر به نقل از دیلی تایمز، یان برمر در تحلیلی که از تحریم‌های بانکی و اقتصادی شورای امنیت علیه ایران نوشته، آورده است: بوش رئیس‌جمهور آمریکا با وجود جنجال‌هایی که درباره مسئله هسته‌ای ایران ایجاد کرده است، علاقه‌ای به تشدید وخامت این تنش ندارد و امیدوار است تحریم‌های اعمال‌شده، بتواند رویکرد ایران را تغییر دهد.

برمر با رد ادعاهایی که تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را همانند تحریم‌های سالیان گذشته علیه کره‌شمالی، "نهایتا موفق" می‌خوانند، چند دلیل برای بی‌تاثیر بودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برشمرده است.

یک دلیل آنکه تحریم‌های اعمالی سازمان ملل علیه کره‌شمالی، در واقع اجرا نشدند و آمریکا اکنون کره‌شمالی را به عنوان یک قدرت هسته‌ای پذیرفته است و مواضع تند خود در برابر این کشور را تغییر داده است و این وقایع، نشان می‌دهد که چنین رویکردی در قبال ایران نیز بی‌تاثیر خواهد بود.

دوم قدرت فراوان ایران در مقایسه با کشوری همچون کره‌شمالی است و مطمئنا ایران در برابر چنین تحریم‌هایی عقب نخواهد کشید و شاید به همین دلیل است که تام لانتوس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بر تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران تاکید می‌کند.

برمر حمایت بین‌المللی از تشدید تحریم‌های تجاری و اقتصادی علیه ایران را از سوی آمریکا به علت نقش مهم ایران در بازارهای نفت و گاز جهانی بعید می‌داند.

رئیس موسسه ریسک اوراسیا گروپ تنها شانس آمریکا در اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را دراین می‌داند که این تحریم‌ها به کاهش اتحاد در ایران منجر گردد، وگرنه با وجود مانورهای فراوانی که سیاستمردان و دیپلمات‌ها درباره تحریم‌های ایران می‌دهند تا زمانی که امواج بزرگ تغییرات درونی در این کشور رخ ندهد، تحریم‌ها بی‌تاثیر خواهد بود.

موسسه مشاوره ریسک اوراسیا گروپ مستقر در نیویورک، از معتبرترین موسسات بین‌المللی بررسی ریسک‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی در جهان است.