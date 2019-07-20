آهنربای مایع ابداع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، دانشمندان نخستین آهنربای مایع در جهان را ابداع کرده اند که حتی در هنگام تغییر شکل نیز خاصیت مغناطیسی خود را حفظ می کند. این ویژگی جالب در توسعه ربات های مایع بسیار کارآمد است.

توماس راسل یکی از محققان دانشگاه ماساچوست و همکارانش ۷ سال مشغول توسعه روشی بودند تا مواد «پارامغناطیس فروسیال» ( paramagnetic ferrofluid ) یا ذرات فلزی شناور در یک مایع را به آهنرباهایی دائمی تبدیل کنند.

آهنرباهای جامد به طول کلی «فرومغناطیس» (ferromagnetic) نامیده می شوند. هنگامیکه آنها در برابر یک میدان مغناطیسی قرار گیرند الکترون های آهنرباها همخوان می شود و در همان مسیر باقی می ماند. مواد «فرومغناطیسی» را می توان به ذرات بسیار ریز تبدیل و در مایع معلق کرد. به این ترتیب مواد «فروسیال» به وجود می آید.

در حال حاضر فروسیال ها کاربردهای مختلفی دارند که یکی از آنها کمک به خنک کردن بلندگوها است.

به هرحال محققان متوجه شدند اگر ذرات نانو «فرو سیال» به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک شوند، به طور دائم مغناطیسی باقی می مانند. به طور دقیق در آزمایش آنها فاصله بین ذرات ۸ نانومتر بود.

این امر نوعی لایه در خارج مایع ایجاد می کند که رفتاری مشابه آهنربای جامد دارد. برای این منظور آنها از ترکیب خاصی از روغن-پلیمر استفاده کردند.

علاوه بر آن محققان متوجه شدند این قطرات حتی پس از تبدیل شدن به قطرات کوچکتر ویژگی های مغناطیسی خود را حفظ می کنند.

راسل در این باره می گوید: ما یک ماده جدید ابداع کردیم که هم مایع و هم آهنربا است.