کارفرمایان بابکارگیری شغل اولیها ازپرداخت۳۰درصد حقوق معاف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، برهان از طرح حمایتی دولت برای بکارگیری شغل اولی‌ها خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این طرح که در قالب یارانه دستمزد تعریف شده است آن دسته از کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری شغل اولی‌ها کنند از ۳۰ درصد حداقل حقوق پرداختی مصوب شورای عالی کار معاف می‌شوند.

وی افراد مشمول این طرح را بیکاران از سن ۲۰ تا ۳۵ سال عنوان کرد و افزود: دیپلمه‌ها و دانش آموختگان دانشگاهی در همه شهرستان‌های تابعه بجز مرکز استان که فاقد سابقه پرداخت بیمه برای مدت سه ماه یا بیشتر باشند می‌توانند از مزایای بکارگیری این طرح تشویقی دولت بهره مند شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان ادامه داد: در این طرح کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی که نسبت به جذب و بکارگیری افراد مشمول اقدام کنند، به مدت ۱۲ ماه از پرداخت ۳۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار معاف شده و این مبلغ توسط دولت به حساب فرد بکارگیری شده واریز می‌شود.

صلواتی پرداخت یارانه دستمزد با اولویت مناطق کم برخوردار و مناطق غیر برخوردار از اشتغال را هدف اصلی این طرح عنوان کرد و یادآور شد: کاهش هزینه‌های نیروی کار برای کارفرما، افزایش فرصت اشتغال برای دانش آموختگان دانشگاهی و ایجاد انگیزه و تشویق کارفرما در بکارگیری شغل اولی‌ها و معتادان بهبود یافته از جمله رویکردهای مدنظر در این طرح است.