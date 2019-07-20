فاز دوم بهسازی فضای سبز بلوار جمهوری اجرا می شود

یدالله علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای فاز دوم بهسازی فضای سبز بلوار جمهوری از سه راهی هوانیروز تا چهارراه شفا اظهار کرد: فاز اول بهسازی فضای سبز بلوار جمهوری از فرودگاه تا چهارراه هوانیروز انجام شده است

علیزاده با اشاره به مبتلا شدن درختان نارون بلوار جمهوری به آفت (سوسک چوب خوار نارون) افزود: هر چند مبارزه با این آفت بسیار سخت است اما با اقدامات به موقع مثل سربرداری درختان و مبارزه با آفات، فعلاً درختان نارون حفظ شده اند.

وی تصریح کرد: دراین راستا تعدادی درختچه از انواع گونه های یاس هلندی، سنجد زینتی، انارگل و پر و غیره در بلوار جمهوری کاشت شده است.

علیزاده با اشاره به اینکه بهسازی فضای سبز بلوار جمهوری تا میدان آزادی ادامه دارد، تصریح کرد: طی برگزاری چندین جلسه با دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر، درمورد کاشت گونه درختی مناسب در رفوژ وسط بلوار جمهوری با کارشناسان و اعضای هیئت علمی بحث و تبادل نظرشده است.

وی ادامه داد: مقرر شد برگزاری جلسات با دانشکده کشاورزی دانشگاه باهنر، برای جایگزین کردن گونه درخت مناسب برای رفیوژ بلوار جمهوری ادامه پیدا کند، تا در مورد کاشت درخت مناسب و سازگار با اقلیم کرمان تصمیم گیری شود.

علیزاده افزود: دراین رابطه درختان زبان گنجشک، عناب تلخ و نارون اصلاح شده برای کاشت در رفوژ وسط پیشنهاد شده است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان همچنین گفت: هیچ درختی حتی در جریان کارهای عمرانی شهرداری، بدون نظر کارشناسان کمیسون ماده هفت قطع نخواهد شد و تمامی درختانی که در طرح اقدامات عمرانی قرار گرفته اند در ابتدا در این کمیسون بررسی می شوند و در صورتی که امکان جابه جایی درخت وجود داشته باشد درخت حفظ می شود.

وی درادامه در مورد آفات و چگونگی مبارزه با آن گفت: اوج حمله آفات از اواسط فروردین ماه تا اواخر خرداد ماه است و در بیشتر موارد با شدت کمتری تا مرداد ماه نیز ادامه ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرمان به اجرای هرس اصولی، حذف شاخه های خشک و افت زده و انواع مبارزه شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی برای مهار آفات اشاره و تصریح کرد: بیشترین مبارزه شیمیایی روی گونه های گیاهی نارون، زبان گنجشک، کاج، چمن و گلهای فصلی انجام شده و با اجرای هرس گیاه پزشکی و حذف شاخه های بیمار و آفت زده جلوی آفات و بیماریها گرفته می شود.