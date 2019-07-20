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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۹:۵۲

المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون پسران استان مرکزی برگزار شد

المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون پسران استان مرکزی برگزار شد

اراک- مسابقات انتخابی المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون پسران استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی المپیاد استعدادهای برتر بدمینتون پسران استان مرکزی با شرکت ورزشکاران منتخب شهرهای اراک، محلات، دلیجان و ساوه روز جمعه در سالن اختصاصی بدمینتون مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد که در نهایت سامان صفری سنجانی از اراک مقام نخست را کسب کرد. آرمیا احمدی از دلیجان به مقام دوم دست یافت، امیرمحمد فروزان از ساوه و پرهام سلیمی از محلات به طور مشترک سوم شدند.

براساس این گزارش، همچنین مرتضی آزاد خانی به عنوان سرداور، محمود رسوخی، مجید کاظمی و محمد امیدی داوری مسابقات را بر عهده داشتند و محسن عمرانی به عنوان سرپرست فنی بر رقابت ها نظارت داشت.

گفتنی است نفرات برتر به مسابقات المپیاد برتر پسران کشور که در شهریور ماه سال جاری به میزبانی زنجان برگزار می‌شود، اعزام می‌شوند. این رقابت ها زیر نظر هیئت بدمینتون استان مرکزی برگزار شد.

کد مطلب 4670848

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