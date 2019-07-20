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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۹:۵۶

رئیس اجرائیات شهرداری بجنورد مطرح کرد:

ساماندهی معابر سطح شهر بجنورد از سد معبر

ساماندهی معابر سطح شهر بجنورد از سد معبر

بجنورد- رئیس اجرائیات شهرداری بجنورد گفت: معابر سطح شهرستان بجنورد از سد معبر ساماندهی می شود.

احسان هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح ساماندهی معابر سطح شهر در قالب اکیپ های نظارتی در طی ساعات شبانه روز در حال انجام است، اظهار کرد: این امر برای رفع نازیبایی‌های بصری با جدیت پیگیری می‌شود.

هجرتی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از یک هزار و پانصد اخطار برای اشغال کنندگان معابر عمومی صادر شده است.

وی تصریح کرد: تمامی تابلوها، اجناس در بیرون ویترین مغازه‌ها و دست‌فروشان با رعایت احترام و با صدور اخطار و درخواست رفع توسط فرد و کارکنان اجراییات جمع‌آوری می شود.

رئیس اداره اجرائیات شهرداری بجنورد بیان کرد: دستفروشان سیار برای ساماندهی به مراکز بازار شب، روز بازار، دوشنبه بازار و…هدایت شده اند.

هجرتی گفت: تمامی نیسان بارها و وانت فروش میوه های سیار جمع آوری و به بازارهای مجاز توسط شهرداری منتقل شده اند.

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح زیباسازی چهره شهر و رفاه حال شهروندان است، افزود: توقع ما از کسبه رعایت قوانین و حفظ حقوق شهروندی است.

کد مطلب 4670854

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