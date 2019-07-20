فعالیت شبانه روزی پلیس در ۱۹ ایستگاه پروازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمید عطایی در حاشیه بازدید از فرودگاه امام خمینی (ره) از آمادگی همه جانبه پلیس فرودگاه حضرت امام (ره) برای ارائه خدمات به زائران سرزمین وحی در عملیات حج تمتع امسال خبر داد.

وی افزود: پلیس در فرودگاه های سراسر کشور با تمام توان در راستای ایجاد نظم، حفظ امنیت و صیانت از زائران در عملیات حج تمتع تلاش می کندو مراسم بدرقه زائران حج در امنیت کامل صورت گرفت.

جانشین پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به اینکه پلیس در ۱۹ ایستگاه پروازی با جدیت در تلاش و خدمات دهی به زوار است، بیان کرد: امسال پلیس فرودگاه های کشور برای اولین بار با ایجاد میز خدمت پاسخگوی مشکلات زائران محترم است.

سردار عطایی در خاتمه ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی همه سازمان های دخیل در عملیات حج تمتع به خصوص فرماندهان و کارکنان پلیس ۱۹ ایستگاه پروازی، توجه جدی زائران به توصیه ها و هشدارهای پلیسی را خواستار شد.