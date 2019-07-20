۱۳ هزار متر مربع از معابر کرمان روکش آسفالت شد

رضا خیاط زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهری ۵۰ هزار و۵۹۱ متر مربع از معابر منطقه یک شهر کرمان زیرسازی شده است.

خیاط زاده ادامه داد: با همکاری سازمان عمران و بازآفرینی شهری کوچه شماره یک بزرگراه امام رضا، کوچه ۳۳ خیابان امام سجاد، کوچه‌های شماره دو و شش بلوار فرزانگان آسفالت و همچنین روکش آسفالت شده است.

وی ادامه داد: طی مدت ذکر شده هزار و ۲۶۶ تن آسفالت برای لکه گیری معابر منطقه صرف شده و هزار و ۵۹ متر مربع کفسازی صورت گرفته است.

خیاط زاده از هزار و ۴۱۱ متر طول جدول گذاری در سطح منطقه یک خبر داد و گفت: از جمله این معابر می‌توان به جدول گذاری بزرگراه امام رضا، خیابان ابن سینا، بلوار شهید عباس پور، میدان عاشورا خیابان نماز و بزرگراه شرقی جنب پمپ بنزین اشاره کرد.

وی همچنین درمورد اقدامات انجام شده در واحد خدمات شهری به لایروبی ۱۴ هزار و ۲۰۰ مترمکعب از جوی‌ها و پاکسازی ۷۸ مورد زمین خالی از خاک و نخاله و زباله خبر داد و گفت: در سه ماهه ابتدای سال پنج میلیون و ۴۵۳ هزار و۵۰ کیلوگرم زباله از سطح منطقه جمع آوری شده است.

وی از جمع آوری دو هزار و ۵۹۵ کیلوگرم پسماند خشک از کلبه‌های بازیافت در سطح منطقه خبرداد و تصریح کرد: در سطح محله‌های شهر منطقه شش هزار و ۷۱۱ کیلوگرم پسماند خشک جمع آوری شده که این امر نشان دهنده همکاری مردم در طرح تفکیک زباله از مبدا بوده است.

خیاط زاده در ادامه به رنگ آمیزی پنج هزار و ۱۰۰ متر از جداول منطقه اشاره کرد و گفت: شسشوی جداول برای زیبایی معابر شهری نیز از جمله این اقدامات است که دراین راستا ۱۹۶ هزار و ۳۸۹ متر از جداول منطقه شستشو شده است.