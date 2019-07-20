فیلمبرداری «شاهد باز» به پایان رسید/ روایت مشکلات یک نوجوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم کوتاه «شاهد باز» به عنوان دومین تجربه فیلمسازی سعید دولتی به پایان رسید. فیلم اول این کارگردان «گل یخ» نام داشت که آن هم مثل فیلم «شاهد باز» به موضوعات اجتماعی و اخلاقی می پرداخت.

سعید دولتی پیشتر در مقام بازیگر، بازیگردان و مجری طرح در سینما و تلویزیون فعالیت داشته و کارگردانی و بازی در چندین تئاتر صحنه ای، بخشی از فعالیت های حرفه ای این فیلمساز به شمار می رود.

در خلاصه داستان «شاهد باز» آمده است: عماد نوجوانی است که به خاطر اشتباهی که مرتکب شده است، عذاب وجدان دارد. رفتار غیر متعارف معاون و بچه های مدرسه با او و مشکلات شدید خانواده اش نیز بر این فشار روحی می افزایند تا اینکه …

پویا زند، مهرداد نیکنام، فاطیما قاسمی، متین شهبازی، ناصر شفیعی، اکرم سلمان پور، نگار شهسواری و … نقش های اصلی این فیلم را بازی می‌کنند.

دیگر عوامل اصلی فیلم عبارتند از فیلمنامه نویس: محمد میرعلی اکبری، فیلمبردار: علیرضا صادقی مقدم، صدابردار: حمید الهیاری، طراح گریم: مائده غلامی، طراح صحنه و لباس: سعید دولتی، آهنگساز: علیرضا دزفولی، مدیر تولید: مهدی قیومی، مدیر برنامه ریزی: ابوالفضل نعمتی، دستیار کارگردان: صادق کاظمی نیا، دستیار دوم کارگردان: محمد منفرد، منشی صحنه: سمانه دالوند، عکاس: علیرضا حاصلی مراد، گروه صحنه و لباس: بیتا فلاح، مهرداد کاظمی، دستیاران فیلمبردار: علی کوچک خانی، پوریا شهریاری، دستیار تولید: کامیار گرامی، تدارکات و خدمات: ابوذر مهری، تهیه کننده: سعید دولتی، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری همای سعادت فیلم.